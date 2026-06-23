Morbidelli sobre sus problemas: "No tengo miedo de irme a casa si no valgo para esto"

Franco Morbidelli dijo medio en broma que "quizá se ha olvidado cómo pilotar una MotoGP" en carrera después de que su bajón de 2026 se esté agravando en los últimos grandes premios. El italiano está en medio de una dura segunda temporada en el equipo VR46, con su falta de resultados contrastando duramente con la de los otros cinco pilotos de la tropa de Ducati.

Hubo un rayo de esperanza de cara a un posible cambio en los dos últimos meses, cuando logró un podio en la sprint en Jerez y se clasificó en la primera fila de la parrilla. Pero el italiano tocó fondo en Hungría, a principios de junio, cuando tuvo problemas incluso para batir al sustituto de Alex Márquez, Iker Lecuona, clasificándose en una lejana 19ª posición y terminando las dos carreras 20º y 14º en Balaton Park.

La cita del pasado fin de semana en Brno ofreció poco alivio a Morbidelli, a pesar de salir entre los 10 primeros, ya que perdió posiciones en ambas carreras, sumando solo tres puntos en todo el fin de semana. Preguntado por su GP de la República Checa, el italo-brasileño dio una respuesta retórica mientras cuestionaba las razones detrás de su falta de nivel al manillar de la GP25 del año pasado.

"En la carrera larga hice el máximo. Tuve una mejor salida en comparación con la sprint. Intenté maximizar el rendimiento en cada vuelta", dijo. "Cometí muy pocos errores. Intenté hacer el máximo en cada vuelta, y salió otra P14. No tenía nada de rendimiento. No tenía nada de agarre. Estoy sufriendo mucho con el grip desde principio del año. Nada parece cambiar. Quizá olvidé cómo pilotar una MotoGP. No lo sé".

Preguntado sobre si realmente se creía ese comentario, Morbidelli respondió: "No lo sé. Quizá es así. Es extraño porque… En Barcelona, salí en la primera fila; en Mugello, tenía un ritmo increíble. Un ritmo realmente bueno durante todo el viernes, y el sábado, hasta las carreras. Luego quizá cuando llegan las carreras y olvido cómo pilotar una MotoGP. No lo sé".

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto de: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Morbidelli está luchando por su futuro en MotoGP, con Nicolò Bulega y Luca Marini surgiendo como los principales contendientes a robarle el asiento del VR46 que actualmente ocupa. Sin embargo, el transalpino negó que la incertidumbre sobre su carrera deportiva estuviera teniendo un impacto en forma de presión, insistiendo en que está acostumbrado a lo que supone ser un piloto de motociclismo de primer nivel.

"Escucha, yo vivo con presión", dejó claro. "He competido desde que tenía siete años. He lidiado con la presión toda mi vida. He lidiado con la presión de ganar un campeonato del mundo".

"No tengo miedo de irme a casa si no valgo para esto. No tengo miedo de eso. No estoy aquí para calentar mi asiento y cobrar mi sueldo. Estoy aquí para rendir, para ganar, para hacer el máximo que pueda. En este momento, no está saliendo. Aunque el equipo, el grupo y yo mismo estamos haciendo el máximo. Estamos dando el alma para conseguir algo. Además, el domingo hice mi vuelta más rápida en la última vuelta. Lo di todo en cada vuelta para mantener detrás a todos los que estaban conmigo".

“Pero claramente tenía menos potencial. Tenía menos agarre. No podía rendir como se supone que debo hacerlo. Es realmente frustrante. Pero por suerte, no somos personas que se rinden. El equipo está lleno de personas que no se rinden. Tenemos un gran ambiente dentro dela escudería. Estamos preparados para dar todo lo que tenemos en cada momento. Ojalá salgamos de esta situación”, prosiguió.

Morbidelli señaló la falta de agarre trasero como su principal debilidad en MotoGP este año. "Estoy teniendo una gran confianza porque se vio en la vuelta en la clasificación. Tiré la casa por la ventana. Lo arriesgué todo. Y pudimos hacer un tiempo lo bastante bueno como para salir 9º, 8º. Así que no me falta confianza, me falta agarre trasero", cerró.