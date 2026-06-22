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Di Giannantonio, tras Brno: "Aún tengo mucho que aprender"

Fabio Di Gianantonio se quedó a las puertas del podio en Brno. No obstante, encontró aspectos positivos con los que quedarse del fin de semana.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Publicado:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gracias a la ausencia de Marco Bezzecchi y al mal fin de semana de Jorge Martín, Fabio Di Giannantonio puede sacar muchos aspectos positivos del GP de la República Checa, incluyendo el haber recortado distancias en la clasificación general.

El italiano fue cuarto, a menos de dos décimas de Pecco Bagnaia, de un podio que le habría dado aún más impulso en la persecución de las dos Aprilia en el Mundial de MotoGP, porque creer en los sueños no cuesta nada.

Sin embargo, en las palabras del corredor del VR46 al término de la carrera se percibió un ligero toque de amargura. Y es que quizás podría haber tenido la posibilidad de aspirar a conseguir algo más, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que perdió en la primera parte de la carrera, detrás de Pedro Acosta, donde se esfumó la oportunidad de subir al podio. Pero de un fin de semana así también hay mucho que aprender, y es precisamente este el aspecto que el romano quiso destacar tras la carrera.

"Sin duda, ha sido un fin de semana del que tengo mucho que aprender. En la sprint, podría haber tomado una decisión mejor. Este domingo, en cambio, podría haber estado un poco más tranquilo, sobre todo en la primera vuelta, donde perdí la parte trasera y también dos posiciones. Así que ese ha sido más bien mi error. Como he dicho, tengo mucho que aprender, también forma parte del juego", afirmó 'Diggia'. 

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Volvemos a casa con muchas cosas positivas, la velocidad está ahí. He tenido otro buen fin de semana, muy sólido. Al final, hemos recuperado puntos en el campeonato, algo que nunca se da por sentado. Así que intentemos ver el vaso medio lleno, así se hace un poco más llevadero".

La mayor pena fue para él fue el tiempo perdido detrás de Acosta, porque el ritmo mostrado por Di Giannantonio en las últimas vueltas fue extremadamente convincente, hasta el punto de que, en su intento por alcanzar a Pecco Bagnaia, incluso marcó la mejor vuelta de la carrera, precisamente en el último giro.

"Es muy difícil adelantar y quizá, sin el problema de Pedro, habría perdido más tiempo intentando pasarle, porque cuando vas detrás de otra moto, el neumático alcanza temperaturas increíbles y, yendo tan rápido, se corre mucho riesgo. Pero cuando tuve la pista libre mantuve mi ritmo, que era más o menos el mismo que tenía en el Warm Up, e iba muy rápido".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

"Al final, obviamente, estaba apretando [para alcanzar a Bagnaia], me salía bastante bien. Sabía que tenía la velocidad. Digamos que una de mis características es que, cuando marco un tiempo, sé por qué lo estoy haciendo, así que sabía que iba más rápido. Pero, bueno, fue un poco demasiado tarde".

De cara a las próximas carreras, el italiano no ha querido comprometerse demasiado con sus objetivos, salvo el de seguir sacando lecciones importantes de grandes premios como el de Chequia e intentar mejorar aún más. Lo positivo es que tuvo una posibilidad real de subir al podio, y recortar más puntos a las Aprilia.

Actualmente, Di Giannantonio se encuentra a 23 puntos de Marco Bezzecchi en la general, un dato que en parte sorprende si se tiene en cuenta que ha perdido dos oportunidades de puntuar en 2026: la carrera al sprint de Austin, donde fue embestido por Marc Márquez, y Hungría, donde, aunque logró remontar hasta la duodécima posición, sin el incidente de Martín podría haber cosechado más puntos. Claro, por detrás de él, Márquez está ya en 'operación remontada', y es lógico que el español sea la mayor esperanza de Ducati, pero para Di Giannantonio el objetivo es seguir mejorando.

"Quiero mejorar, quiero seguir creciendo porque, por un lado, estoy contento de haber tenido un fin de semana así, en el que se podía haber hecho más y no lo hice, porque tengo mucho que aprender, mucho por crecer. Y, por eso, más allá de los puntos en el campeonato, quiero convertirme en un piloto mejor, algo que aún no soy; así que, más que el campeonato en sí, en un circuito en el que quería hacerlo tan bien, esto me da mucho que aprender para el futuro", cerró.

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