Misano alberga tres jornadas de test sin Honda ni Yamaha

Mientras en Japón siguen las duras restricciones sanitarias que impiden trabajar con normalidad en las grandes fábricas, en Europa se vive la ‘nueva normalidad’ en gran parte del territorio, lo que ha propiciado que esta semana se puedan llevar a cabo tres jornadas de test privado en el Circuito de Misano.

Los ensayos, como ya adelantó Motorsport.com, estaban programados desde finales de mayo, pero la desescalada europea permitirá que, finalmente, sea un nutrido grupo de pilotos de MotoGP, entre ellos hasta cinco titulares, los que giren en Misano, pese a ser, sobre el papel, un test privado, para probadores y organizado por Ducati.

La marca italiana es la que alquiló el trazado, estará en los ensayos con su equipo de pruebas y Michele Pirro al frente. También estará el equipo de test de Suzuki, con el probador Sylvain Guintoli y un grupo de trabajo de la división europea del fabricante de Hamamatsu.

Tanto Ducati como Suzuki son equipos que no califican para concesiones, por lo que no pueden utilizar a sus pilotos titulares en este tipo de ensayos. Tampoco estarán Honda y Yamaha en estas pruebas, al no poder desplazar a sus ingenieros desde Japón.

Los equipos que sí tienen concesiones, KTM y Aprilia, utilizarán a sus pilotos de carreras. En el caso de los italianos, están ya en Misano Aleix Espargaró y Bradley Smith. El británico forma parte de la estructura de test, pero la suspensión que pende sobre el titular Andrea Iannone podría acabar convirtiéndolo en el segundo corredor de la marca para la temporada que arranca el 19 de julio en Jerez.

KTM, que ya hizo un test privado en el Red Bull Ring a finales de mayo con su probador Dani Pedrosa y el titular Pol Espargaró, desplegará toda su artillería esta semana en la pista adriática.

Los ingenieros austríacos tendrán a disposición al propio Pol, que llegó este mismo lunes desde España en un vuelo privado con su hermano Aleix, a los pilotos del Red Bull Tech3 KTM, Miguel Oliveira e Iker Lecuona, y también a Brad Binder, que tras perderse el anterior test por las restricciones sanitarias, pudo viajar hace unas semanas y ha pasado la cuarentena en Austria, según ha podido saber Motorsport.com.

Las de esta semana serán las últimas pruebas de pilotos y equipos de MotoGP antes del test oficial programado por IRTA para el 15 de julio en el Circuito de Jerez, que será el ensayo general antes del arranque de la temporada 2020 en ese mismo circuito el día 19.

