Mir: "Estoy completamente fuera de lugar"

Mandalika.- Realmente parece que la GSX-RR que se podría perfectamente decir que dominó los ensayos de pretemporada es otra moto que no tiene nada que ver con la que este fin de semana conducen Mir y Alex Rins en Indonesia.

El mallorquín, uno de los pilotos más en forma del invierno, se verá obligado a comenzar la carrera desde la sexta fila de la parrilla, en un gran premio que se prevé tan apocalíptico como la cronometrada.

Joan Mir comenzó a complicarse la vida el viernes. Primero como consecuencia de un par de averías en su prototipo, y después por la imposibilidad de dar una vuelta rápida como consecuencia de la aparición de las banderas amarillas, eso ya durante el entrenamiento de por la tarde.

Este sábado, el campeón del mundo de 2020, uno de los corredores que menos se cae, estuvo a punto de rodar por el suelo una infinidad de veces hasta que finalmente lo hizo. Y fue en el peor momento, cuando se estaba jugando el pase a la segunda eliminatoria de la cronometrada.

De cualquier forma, Mir reconoció que el accidente no fue más que la consecuencia de los problemas que le crea una moto que, al menos en esta cita y con estos neumáticos, ha perdido completamente el equilibrio.

En este sentido, el balear prefiere no señalar directamente a Michelin, que a última hora decidió recurrir a unos compuestos con una construcción empleada en 2018, para evitar un posible sobrecalentamiento, sino que instó a Suzuki a ponerse las pilas.

"En los test de hace un mes fui bien, sin demasiados problemas, y la base funcionaba. Ahora, la base de la moto ha cambiado porque llevamos una goma trasera distinta", resumió Mir, que partirá desde la misma posición en la que lo hizo en la última prueba disputada en Misano. En aquella ocasión se fue al suelo en la primera vuelta.

"Parece que no conseguimos encontrar una buena a puesta a punto. Ruedo al límite y no voy deprisa. Casi me caigo en cada curva, y tengo sustos en cada dos por tres, porque la moto no está equilibrada. Y rodar así no es la solución", desgranó el piloto de Palma.

"Con estas gomas, mi estilo, mi puesta a punto, puede que no ayude. Si no mejoramos será difícil no cometer un error en carrera", advirtió, como quien anticipa que salir a correr en esas condiciones, supone un riesgo muy alto de no terminar cruzando la meta.

"Nosotros no sé si podemos controlar que no traigan estas gomas, pero diría que no. Por eso tenemos que centrarnos en aquello que sí podemos controlar, porque Suzuki no es el único equipo que las lleva", concluyó Mir.

