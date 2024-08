Miller, con una "gran inyección de confianza" tras Austria pese a su caída

Jack Miller no pudo cerrar el Gran Premio de Austria como le hubiera gustado. En casa de KTM, el piloto australiano ofreció una mejora de sensaciones que le hizo ser una de las referencias en pista respecto a sus compañeros, tras haber estado varias carreras desaparecido de la parte delantera. Pero su fin de semana acabó con un sabor agridulce.

Después de ser el mejor representante de la casa de Mattighofen en la carrera al sprint del sábado, con una quinta posición, llegó a rodar cuarto en la prueba principal del domingo. Fue adelantado por su compañero Brad Binder y por Jack Miller, y cuando trataba de resistir el ataque de Marc Márquez, que venía en modo remontada tras su mala salida, terminó por irse al suelo en la chicane, en la curva 2. Finalmente pudo acabar la carrera, aunque en el 19º puesto.

Tras la carrera, Miller explicó su caída en la web oficial de MotoGP, asumiendo su culpa: "Ataqué demasiado fuerte. Estaba intentando mantenerme ahí delante, siendo suave con la moto, especialmente en las curvas 3 y 5, intentando conservar el lado derecho del neumático. Trataba de mantenerme en la lucha y ganar tiempo, pero no lo conseguí. La parte delantera empezó a moverse y eso fue todo, me caí. Pude levantar la moto y seguir".

Sin embargo, el de Townsville destaca la mejora de confianza que ha supuesto para él la cita de Spielberg, al volverse en la zona alta y siendo más competitivo: "No me rendí, ataqué hasta el final y, sinceramente, me hubiera gustado quedarme ahí [delante]. Me sentía muy fuerte al final de la carrera, la moto se manejaba bastante bien teniendo en cuenta que tenía el manillar doblado y algunas aletas rotas. Los neumáticos se mantuvieron en buen estado, y fuimos los más rápidos en las seis últimas vueltas. Me pregunto qué habría sido posible, pero al menos hemos recuperado nuestro rendimiento este fin de semana. Es una gran inyección de confianza".

"Ha sido aceptable. No me puedo quejar. La moto ha funcionado bien todo el fin de semana, es una pena que no pudiera mantenerme [sin caerse en carrera], pero estoy contento de haber mostrado algunas cosas buenas este fin de semana", siguió.

El piloto oceánico confesó que, desde el GP de Catalunya en Montmeló, ha ido dando pasos adelante con la RC16: "Hemos estado construyendo, paso a paso, desde Catalunya, intentando ganar confianza y conseguir una base con la que me sienta cómodo, y creo que estamos ahí. Tenemos confianza en la moto".

"Estaba sacrificando un poco de aceleración [el domingo] para intentar seguir ahí al final de la carrera, estaba pensando a largo plazo. No pudimos demostrarlo, pero ese es el riesgo que se corre. Cuando sacrificas un poco las salidas de curva, tienes que atacar más en las entradas y eso me [perjudicó]. Así son las cosas. Pero está muy bien luchar hasta el final. Fui quinto [en la sprint] y tenía mucha confianza en volver a ser quinto [en la carrera larga]", finalizó sobre lo ocurrido en el Red Bull Ring.