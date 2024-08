Binder, preocupado tras Austria por la "enorme" diferencia con las Ducati

Fin de semana decente para Brad Binder en el Gran Premio de Austria. KTM esperaba mucho de su cita de casa, una ronda en la que siempre se han encontrado bien, pero lo cierto es que la casa de Mattighofen se topó con el muro infranqueable de Ducati, la marca que domina con claridad el Mundial, y especialmente con las GP24.

Con esta coyuntura, y con las plazas de delante prácticamente adjudicadas, el sudafricano sacó todo el partido que pudo a su RC16. Tras un sábado más complicado, en el que finalizó en séptima posición la carrera al sprint, detrás de su compañero Jack Miller, el #33 se aprovechó de una buena salida el domingo para finalizar en la quinta plaza.

En el caso de la carrera larga, Binder se aprovechó de la caída de Miller, pero no pudo resistir el ataque de Marc Márquez para tratar de terminar cuarto. Así, terminó como el mejor piloto fuera de la órbita de Borgo Panigale, pero lamentó la "enorme" diferencia que separa su KTM de las Desmosedici, siendo la cita de Spielberg un ejemplo notable, ya que terminó a 18 segundos del ganador, Pecco Bagnaia, tras 28 vueltas.

"Ha estado bastante bien. No me puedo quejar, he hecho todo lo que he podido desde la primera vuelta hasta el final", empezó resumiendo el de Potchefstroom. "Hice una buena salida, lo que fue una ventaja. Sabía después del sábado que iba a ser una carrera muy difícil, sobre todo llegar a la meta con algo de neumático, en el centro del compuesto. Hice todo lo que pude para controlarlo. Mi equipo hizo un buen trabajo reduciendo la potencia y haciendo que todo funcionara, para que no desgastáramos nada".

"En general no me puedo quejar. Me hubiera gustado hacer más, pero está claro que no teníamos el ritmo de los tres o cuatro primeros. Lo he hecho lo mejor que he podido, no podría haber rodado un segundo más rápido, así que ya está. Lo volveremos a intentar la semana que viene. ¡La posición parece mejor que la diferencia con el ganador! Normalmente son unos segundos, tres o cuatro, pero 18 es algo enorme. Está claro que tenemos trabajo por hacer, vamos a tener que ponernos manos a la obra", siguió Binder.

Posteriormente, el piloto africano explicó que tuvo que hacer frente a algunos problemas durante el fin de semana, por lo que la prueba principal del domingo fue cuando mejor se encontró en Austria: "Sinceramente, progresamos mucho entre la clasificación y la sprint", comentó Binder el sábado. "En la clasificación, me costaba mucho frenar. Por la tarde [del viernes] ya era así. Conseguí hacer una buena vuelta al final de la Práctica para entrar en la Q2, pero parecía que el neumático delantero se estaba sobrecalentando".

"Por la mañana, era exactamente lo mismo, me costaba mantenerme en mis tiempos porque no podía frenar, bloqueaba y me iba recto. Cambiamos completamente los reglajes de la horquilla para la carrera, y de repente podía manejar las bloqueadas. Era mucho mejor, más fácil pilotar bien la moto. Por desgracia, me llevó unas cuantas vueltas al principio entender cuáles eran las diferencias, y cómo utilizarlas. Después, hice todo lo posible para alcanzar a los demás, pude recortar un poco la diferencia [respecto a los pilotos de delante] pero ya era demasiado tarde. Creo que progresamos bastante", finalizó.