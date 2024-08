Pol Espargaró: "Acosta debe entender que en MotoGP, por desgracia, no siempre gana el mejor"

El Campeón del mundo de Moto3 (2021) y Moto2 (2023) en menos de tres años, Pedro Acosta, llegó a la clase reina esta temporada como un potro en una tienda de porcelana, protagonizando un duelo espectacular con Marc Márquez en la primera carrera de Qatar; y subiendo al podio en Portugal (3º) y en los Estados Unidos (2º). De las ocho siguientes carreras, Acosta no ha terminado dos (Le Mans y Assen), su mejor resultado fue el quinto de Mugello (2 de junio), y el peor, los 13º de Barcelona y este pasado domingo en Austria, seguramente el domingo que más ha dolido al murciano, ya que era la carrera de casa para KTM. "Llegamos con muchas ilusiones y me voy con un gran dolor de pecho", aseguró tras la carrera.

Lo que está viviendo Acosta, en la NBA se denomina 'el muro del rookie', un típico bajón de rendimiento que tienen los jugadores debutantes a los dos o tres meses de haber iniciado su carrera en la liga americana. Es histórico y se repite cada año, incluso con los mejor drafteados.

"Nadie discute la calidad de Acosta, llegó muy fuerte y por eso ahora existe un gran contraste en los resultados. Personalmente creo que se ha puesto todo KTM a sus espaldas y eso es demasiado para un chico tan joven, por más bueno que sea, que lo es", explica un reputado técnico de MotoGP a Motorsport.com.

"Acosta es un fenómeno, lo tiene todo para ser uno de los 'elegidos', pero se está arrogando unas responsabilidades en el desarrollo de la moto que, sinceramente, no sé ni si KTM se lo ha pedido", añade uno de los periodistas más experimentados en la sala de prensa del Red Bull Ring.

Pedro Acosta no terminó nada contento el fin de semana austríaco Foto de: GasGas Factory Racing

Acosta está esta semana en Misano, junto al equipo de test de KTM que dirige Esteban García y con Dani Pedrosa en pista dos días. El murciano no subirá a la moto, pero quiere estar cerca del probador de la fábrica para entender "la dirección" del proyecto.

Acosta se apoya mucho en Dani y también en Pol Espargaró, el otro piloto de test y desarrollo de Mattighofen, que compitió en Austria como wildcard para rodar con un prototipo en el que se está trabajando, pero que rompió dos de los tres motores de que disponen los invitados por gran premio, y se quedó con una sola moto, lo que complicó seriamente su trabajo del fin de semana. Pese a todo, el de Granollers, ahora reconvertido en presentador estrella de DAZN, terminó 9º en la Sprint y 11º en la carrera larga.

"En MotoGP no siempre gana el más rápido", Pol

Además de hablar con Acosta el domingo, Motorsport.com quiso ir al núcleo de la cuestión y preguntó, directamente a Pol, por qué consejos le daría al rookie.

"Acosta tiene que entender que, por bien o por mal, la desgracia de MotoGP es que no siempre gana el mejor, o el más rápido", dijo el corredor español.

Pol Espargaró, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Por desgracia, es un deporte que no es como el tenis o como el fútbol, o un mejor ejemplo sería el atletismo, donde gana el mejor. Aquí tienes que tener otras cosas a parte de talento para poder ganar", dijo en referencia a la parte técnica, a la moto.

"Lamentablemente ahora no lo tenemos todos de nuestro lado, o no lo tiene él de su lado. Pero debe de tener paciencia y sé que a su edad, con el talento y el hambre que tiene, eso no va de la mano de ser paciente.

"Estamos trabajando tan duro como nos es posible para alcanzar a las Ducati, el año que viene estoy convencido de que va a ser el principio del final de tanto dominio pero, aún así, debemos seguir trabajando y Pedro debe seguir creyendo en el proyecto, un proyecto por el que él está apostando mucho para que las cosas mejoren".

"Las sensaciones las comparto con Pedro, la verdad es que pensaba que este fin de semana las cosas nos iban a ir mejor. Personalmente rodé más rápido aquí en los test que este fin de semana. No lo hemos conseguido, así que tenemos mucho por analizar. Lo bueno es que hemos puesto la nueva moto en pista, con sus puntos débiles y fuertes, estamos más cerca de tener una mejor moto", resumió el chico de Granollers.