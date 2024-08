Acosta: "Muchas veces, nos hacen madurar más rápido de lo que toca"

Pedro Acosta sigue elaborando su camino en su primer año en MotoGP, aunque no esté siendo fácil. El dos veces campeón del mundo deslumbró en sus primeras carreras en la categoría reina, dando cuenta del enorme talento que se puede esperar de alguien como él. Pero las siguientes citas se le han enconado, hasta el punto de llevarse algunas decepciones por resultados que esperaba mejores, mientras sigue haciéndose a su KTM y también a cómo funciona la casa de Mattighofen.

Un ejemplo de gran premio complejo para el 'Tiburón de Mazarrón' fue el del fin de semana pasado, en Austria, en casa de su fabricante. El español esperaba mucho en el Red Bull Ring, pero se fue de allí con un décimo puesto en la carrera al sprint y un 13º en carrera larga, y sufriendo diversas caídas desde que salió a pista. El resultado del finde fue que el murciano abandonó la pista centroeuropea con un "dolor en el pecho", tal y como confirmó el domingo ante los medios, por el mal sabor de boca que le dejó lo ocurrido.

Hay una cosa que queda clara: Acosta es alguien ambicioso y quiere ganar cuanto antes en MotoGP, como demuestran declaraciones así, sus visitas a la fábrica de KTM para entender hacia dónde va el proyecto, o cómo se está apoyando en hombres como Dani Pedrosa y Pol Espargaró para ir quemando etapas de su camino hacia la élite. Pero este proceso de maduración no deja de ser normal un 'rookie' de su edad, y a eso se refirió el propio piloto el jueves en Spielberg, antes de que arrancara la acción en pista.

El #37 detalló cómo está siendo su camino tras completarse la primera mitad de temporada, y aunque esté frustrado porque las cosas no van como él quiere, es consciente de que cometer fallos ahora entra dentro de lo lógico, mientras que se explayó en cómo se está volcando en el desarrollo de KTM para devolver la confianza puesta en él.

"Muchas veces, nos hacen madurar más rápido de lo que nos toca, o en este caso me toca hacer cosas que no me tocarían hacer de normal", empezó diciendo Acosta sobre su trabajo este año, no solo de maduración, sino de probar piezas nuevas. "Una fábrica que lo ha dado todo por mí, todo, y eso lo puedo asegurar, absolutamente todo lo que tenían en la mano desde que tengo 14 años... Si me hacen probar un motor un fin de semana, ¿qué voy a decir, que no lo haré?".

"Al final, creo que todos los errores que tenga que cometer este año, los voy a cometer. Ya sea por probar muchas cosas y que llegue un momento que me pierda, ya sea porque me equivoque o me caiga, porque me quede sin gasolina si hace falta... Por los motivos que sean. Creo que estamos preparando mucho este año para no cometer estos errores en 2025", siguió.

Acosta estableció un paralelismo entre este año y 2022, su primera campaña en Moto2, que tampoco le resultó fácil tras ganar Moto3 como piloto novato: "Nos pasó en el primer año de Moto2, en 2022. Cometí muchos errores al principio, luego los estabilicé, pero nunca acababa de estar delante en las carreras. Porque me acuerdo que me partí el fémur. Vale, aquí estuve cuarto, pero después en Silverstone o en Misano creo que estuve a 20 segundos del primero, en la gira asiática nunca encajé ninguna carrera buena, quitando Australia... No estaba de verdad arriba".

"Prefiero cometer este año todos los errores que hagan falta, y sentarme en Valencia en noviembre, con mi mono nuevo y mi moto nueva, y decir, 'lo tengo todo para estar delante, y los conocimientos que hagan falta'. A veces necesito más tiempo, pero porque me falta experiencia y saber en qué tengo que estar concentrado, o fijarme. A veces pruebo un motor, me bajo de la moto y me dicen en qué me tenía que concentrar. Esto es lo que viene, lo cojo con los brazos abiertos, que hace cuatro años estaba en mi casa y sin moto", finalizó.