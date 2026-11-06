MotoGP GP de Qatar

Michelin explica cuál será el principal peligro para los neumáticos en Qatar

Piero Taramasso, máximo responsable de Michelin en MotoGP, explica la elección de neumáticos para el GP de Qatar de este fin de semana y cuál será el mayor peligro para los compuestos en Losail.

Rubén Carballo Rosa Matteo Nugnes

Editado: 6 nov 2026, 10:38

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Piero Taramasso, Michelin

Foto de: Michelin Sport

La caravana mundialista ya está preparada para el Gran Premio de Qatar de MotoGP, antepenúltima cita de la temporada 2026, pese a todas las reticencias que había al respecto de su disputa por la difícil situación en Oriente Medio.

Casi todos los protagonistas del campeonato están ya en Losail: pilotos, equipos (menos Yamaha, que no viaja con su escudería oficial ni con Pramac), unos pocos periodistas (entre ellos, los de Motorsport.com) y Michelin, que se prepara para una cita desafiante en territorio árabe.

La pista ubicada en Doha es una de las más especiales del calendario en cuanto a cómo afrontarla, sobre todo por su emplazamiento, en medio del desierto. Aunque la cita tenía que disputarse a principios de temporada, que finalmente vaya a hacerlo en noviembre no cambiará las condiciones, de mucho calor y de suciedad en el trazado. La temperatura hace que, además, la acción en pista sea más tarde de lo habitual, con las sesiones vespertinas disputándose en el atardecer o directamente de noche en Losail.

Por eso, Michelin no subestima el reto al que se enfrentan este fin de semana. En una entrevista concedida a la edición italiana de Motorsport.com, Piero Taramasso, máximo responsable de la marca de neumáticos en la categoría reina, ha explicado la asignación de neumáticos para este GP de Qatar, y cuál es el mayor peligro para las gomas en esta ocasión: la arena en pista.

"Hay varias cosas que hay que gestionar en Qatar. Una es la arena que llega a la pista, que acaba generando una especie de efecto de lija, lo que puede provocar un mayor desgaste de los neumáticos e incluso algo de 'graining', tanto en los neumáticos delanteros como en los traseros", empezó diciendo Taramasso.

"Otro aspecto a tener en cuenta es la humedad, que aparece cuando se pone el sol. Se trata de dos fenómenos difíciles de controlar, pero que hay que tener siempre en cuenta. Además, hablamos de un circuito que cuenta con una recta de meta muy larga, lo que somete a gran esfuerzo al compuesto trasero".

"El agarre, sin embargo, es bueno, porque el asfalto se renovó por completo en 2023, aunque también es un asfalto bastante agresivo. En el pasado, no obstante, siempre nos ha ido bien con los compuestos que llevaremos también este fin de semana. La incógnita un poco más peligrosa, diría yo, será la arena, sin olvidar que se corre de noche".

Michelin

Foto de: Michelin

Tras ello, Taramasso detalló la elección de neumáticos para la edición de este 2026, que variará algo respecto a la visita a Qatar en 2025: "Volveremos a utilizar los mismos neumáticos que el año pasado, es decir, dos delanteros, el blando y el medio, ambos simétricos. El año pasado también había una goma dura, pero no se utilizó, así que la hemos eliminado. En cuanto a la opción trasera, tenemos un compuesto blando y uno medio asimétricos, exactamente las mismas especificaciones que en 2025".

"A modo de referencia, el año pasado funcionó bastante bien el neumático delantero medio, que de hecho se utilizó tanto en la carrera Sprint como en la larga del domingo. En cuanto a la opción trasera, en cambio la elección fue más abierta; de hecho, hubo varios pilotos que utilizaron el neumático medio ya desde la carrera al sprint. Pero, por el contrario, también hubo quienes utilizaron el blando para la carrera larga y, a decir verdad, al final no quedaron demasiado satisfechos".

Cabe recordar que, en 2025, Maverick Viñales luchó por la victoria contra Marc Márquez, pero acabó perdiendo su meritorio segundo puesto con la KTM por una infracción técnica, al no respetar las presiones mínimas de los neumáticos. Taramasso reconoce que ese es otro aspecto a vigilar en Qatar.

"Eso también es algo que hay que tener bajo control, porque en Qatar se trabaja un poco al revés. Normalmente, empezamos el día con temperaturas bajas y luego suben cuando llega el momento de la carrera. En Losail, en cambio, se rueda en la FP1 del viernes y en la FP2 del sábado con temperaturas altísimas, que luego van bajando poco a poco a medida que se pone el sol, por lo que el mero hecho de trabajar de forma diferente a lo habitual ya puede suponer algunas dificultades".

"Por lo que había visto inicialmente, se suponía que este fin de semana iba a hacer un poco más de fresco en Qatar. Pero, en realidad, las previsiones indican temperaturas altísimas, con nada menos que 27 grados en el ambiente por la noche y 36-37 durante el día, es decir, más altas de lo normal en esta época del año. En cualquier caso, en 2025 las temperaturas del asfalto rondaban los 35-36 ºC a la hora de disputar la carrera corta y la larga, y este fin de semana podrían estar en torno a los 38 ºC, así que estamos bastante en línea", cerró.

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