MotoGP GP de Qatar
Dixon sustituye a Mir en Honda y volverá a correr en MotoGP cinco años después
El equipo oficial Honda anunció este jueves que será el británico Jake Dixon, piloto del equipo de Tokio en SBK, quien sustituya a Joan Mir, que vuelve a estar de baja médica tras reaparecer esporádicamente en Sepang.
Germán Garcia Casanova
Publicado: 5 nov 2026, 8:33
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Jake Dixon
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Honda HRC confirmó este jueves que Joan Mir volverá a ser baja este fin de semana, en Qatar, después de su reaparición en Sepang, el pasado fin de semana, que acabó con la retirada del piloto al volver a sufrir un episodio de mareos y perdida parcial de visión, tal y como explicó él mismo tras la carrera.
Además, Honda anunció que el corredor británico Jake Dixon, reemplazará al español para el Gran Premio de Qatar, lo que supone el regreso del piloto de 30 años a la máxima categoría, en la que disputó en 2021 dos grandes premios, en Gran Bretaña y Aragón, sustituyendo a Franco Morbidelli en el equipo satélite de Yamaha, en aquel entonces el Petronas Yamaha Sepang Racing Team, saldando su participación con un 19º puesto en Silverstone, no pudiendo terminar la carrera de Motorland.
"Joan Mir continúa su proceso de recuperación tras haberse retirado de la carrera del domingo en Malasia", explica Honda en su comunicado.
Dixon formó parte del paddock del Mundial de Motociclismo entre 2019 y 2025, sumando siete victorias y 22 podios en la categoría intermedia. Esta temporada, el británico dio el salto al equipo oficial Honda en SBK, un año que ha estado marcada por las lesiones. Su recuperación física en la segunda mitad del año le permitió terminar en cinco ocasiones dentro del top 10, sin ningún resultado remarcable para la marca japonesa.
"En primer lugar, quiero dar las gracias a Honda HRC por esta oportunidad", explica Dixon en el comunicado. "Recibir la llamada para pilotar una de estas motos es algo fantástico y tengo muchas ganas de empezar; creo que, de niños, todos los pilotos sueñan con competir para el equipo oficial de Honda en MotoGP", añade.
"Ha pasado ya un tiempo desde la última vez que piloté una MotoGP, así que debemos tomarnos el fin de semana con calma e ir paso a paso. Quiero desearle lo mejor a Joan y espero verle de vuelta sobre la moto muy pronto. Para mí tampoco ha sido un año sencillo, así que me identifico mucho con su situación. Vamos a aprovechar al máximo este fin de semana", dice Dixon, que podría acabar la temporada en Portimao y Valencia si Mir no logra recuperarse.
Dixon acompañará a Luca Marini en la alineación del equipo oficial de fábrica de Honda en Qatar, después de que el piloto italiano se haya recuperado a tiempo para poder viajar.
"Nuestro objetivo para este fin de semana es dar continuidad al rendimiento que mostramos el domingo en Sepang. He podido pasar unos días en casa y seguir recuperándome, por lo que mi estado físico ha mejorado. Es un circuito que no siempre nos ha permitido aprovechar nuestros puntos fuertes, pero, a falta de solo tres carreras para terminar la temporada con Honda, es el momento de ir a por todas y dar lo mejor de nosotros en cada una de ellas. Quiero desearle lo mejor a Joan; tenerlo en el garaje siempre supone un impulso tanto para mí como para el equipo", explica el italiano.
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