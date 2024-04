Martin: "Ahora mismo lo que valen son los puntos; no pienso en el campeonato"

El español de Pramac estaba muy cotento, más que por el resultado por haber sido capaz de enderezar un sábado que se había puesto muy cuesta arriba por la mañana, cuando en la primera salida de la clasificación Q2 sufrió dos caídas casi consecutivas que le relegaron al sexto puesto de la parrilla de salida.

Al final enderezó la situación y se llevó un nuevo podio y el premio a la regularidad elevando su ventaja al frente de la general, que ahora domina con 67 puntos, 24 más que Enea Bastianini, que es el segundo, y con 28 más que Pecco Bagnaia, que es cuarto.

"Esta mañana no ha sido nada fácil, creo que he sabido adaptarme a la situación, no se si ha habido algún fallo en algún sensor de la moto, porque la segunda caída ha sido muy pronto a continuación, y muy rápida, he tenido suerte en la segunda caída porque si hubiera salido por arriba no estaría aquí delante, hablando con vosotros. Estos monos son increíbles", piropeó Jorge Martín.

"Después, con la goma blanda delante he salvado los muebles y he sido sexto".

Sobre la carrera, el de Pramac tuvo que remontar desde la sexta plaza hasta el podio.

"Ha sido una buena carrera, he salido bien pero he perdido algunas posiciones en la primera curva, quizás he pecado de ser demasiado precavido. Fui un poco lento para adelantar en las primeras vueltas, y eso me penalizó. Si no hubiera perdido esas tres posiciones en la salida, habría podido intentar adelantar a Marc Márquez, pero me pasaron Aleix Espargaró, Pedro Acosta y Enea Bastianini, y luego tuve que remontar".

"A partir de ahí he tenido que ir recuperando posiciones, me ha costado mucho adelantar a Pedro porque frenaba muy tarde, por fin he encontrado el hueco, una vez le he pasado pensaba que iría para adelante, pero he empezado a tener un poco de problemas (con la caída del neumático) y he decidido guardar un poco de físico para mañana, que será una carrera larga", relató.

"Las sensaciones son buenas, hemos tenido otra vez problemas de vibraciones, pero soy optimista para mañana porque en la carrera habrá que gestionar un poco más que en la sprint, y eso creo que nos ayudará a mitad de carrera", pronostica.

Pese a que habitualmente es de los más fuertes de la parrilla, Martín admitió que la carrera había sido muy dura físicamente.

"Hoy he guardado pero sin dejar de ir para adelante, hasta que he visto que pelear por la segunda posición era arriesgar demasiado y para un sábado un tercer puesto era suficiente. Ir detrás de un piloto es muy complicado, y por eso preferí no entrar al trapo y jugármela. Mañana espero hacer una mejor salida, o al menos una mejor primera curva y no perder posiciones, gestionar un poco más y pelear por ganar", apuntó.

El podio de Martín (7 puntos) se combinó con los problemas en la salida de Pecco Bagnaia, que se fue para atrás y al final salvó dos puntitos.

"No he visto nada y no es un dato en el que ahora mismo piense ni me interese, queda tanto mundial que hay que ir día a día y carrera a carrera, hoy hemos hecho un gran trabajo y espero poder seguir siendo constante, en nuestra línea, mañana y coger el máximo de puntos posibles. Ahora mismo lo que valen son los puntos; no pienso en el campeonato".

Para lograr su objetivo tendrá que luchar con un Maverick Viñales muy fuerte que le está cogiendo el gusto a ganar carreras.

"Tanto la Aprilia como Viñales están haciendo un gran trabajo. La cronometrada te facilita mucho las cosas", en referencia a la pole de Mack.