Martín avisa: "Ahora hay un precedente; si alguna vez busco el contacto..."

Jorge Martín fue el desafortunado protagonista de una de las acciones de la temporada 2024 de MotoGP. El líder de la general luchaba por la victoria en el Gran Premio de Emilia Romagna, la segunda visita del campeonato a Misano: tras liderar gran parte de las vueltas, se vio acosado por Enea Bastianini, quien tras superar a Pecco Bagnaia le persiguió desde antes del ecuador de la prueba.

El transalpino le mostró la moto en un par de ocasiones, pero sin éxito. Sin embargo, se tenía reservado un intento al límite para la penúltima vuelta, y que le salió bien. En la curva 4, Bastianini se lanzó por el interior de Martín, en una maniobra algo pasada, en la que se benefició de que Martín quería evitar el toque. De hecho, el madrileño levantó la moto para eso mismo, teniéndose que ir fuera de la pista, al igual que su rival, que pisó la escapatoria. Ni Dirección de Carrera ni los comisarios vieron nada punible: el #23 se hizo con la victoria, y el #89 tuvo que ser segundo.

De primeras, a Martín no le gustó nada lo ocurrido. El de Pramac incluso dedicó un corte de mangas a su contrincante de Ducati. Aunque luego, en el corralito y en sus primeras palabras a la realización internacional del Mundial y a DAZN, suavizó sus palabras, pidiendo disculpas por el gesto, pero dejando clara su postura.

Posteriormente, ante los medios de comunicación, el de San Sebastián de los Reyes fue más incisivo y señaló a la incoherencia de Dirección de Carrera, ya que bajo su punto de vista el piloto nacido en Rimini merecía una sanción, algo que también señalaron pilotos como Marc Márquez o Aleix Espargaró.

"Mi punto de vista es similar al de Marc, incluso me ha sorprendido su reacción. Creo que no hay una constancia en Dirección de Carrera. Hubo contacto, forma parte de nuestro deporte, pero si el piloto que adelanta se va fuera de la pista, está tocando límites de pista y entonces tendría que ceder la posición. Es algo muy inconstante en Dirección de Carrera. Tuve suerte de no caerme, podría haber perdido esta oportunidad. Pero me quedo con las cosas positivas del fin de semana", dijo, esgrimiendo el mismo argumento que había señalado el #93 para defender su postura.

Además, Martín avisó de que esta acción puede sentar un mal precedente en el Mundial, y que puede ser una carta que se guarde bajo la manga si necesita un gran resultado o realizar un adelantamiento al límite, aunque espera no tener que usarla.

"No me considero un piloto que busque el contacto, pero si en alguna situación tengo que hacerlo, Dirección de Carrera no podrá hacer nada", argumentó Martín. "Es un arma que guardo bajo la manga, no pienso usarla, y espero no tener que utilizarla. Pero está claro que, si hoy no ha habido sanción, no debe haberla la próxima vez si lo hago yo. Ahora tenemos un precedente".

Por último, Martín explicó el por qué de su disculpa a Bastianini tras el gesto de hacerle el corte de mangas al cruzar la línea de meta, y señaló que también es un indicativo de cómo ha madurado en los últimos tiempos.

"Quizás otro piloto no le hubiera dado la mano hasta unos días después, pero, al final, he trabajado mucho en este ego, que no tengo. Le he felicitado por la victoria y miro hacia delante", dijo sobre el gesto que hizo ya en el parque cerrado, dándole una palmada la primera vez que se veían después de la maniobra. "Si me hubiera pasado el año pasado, o hace dos, la situación en el 'parc fermé' habría sido diferente. Pero el ego no te lleva a ningún sitio, hay que estar tranquilos y ser conscientes de lo que puede pasar. Me fijo en las cosas positivas, en cómo mejorar y en cómo mantener la concentración para el objetivo final, una de esas cosas es no pelearse después de las carreras", finalizó.