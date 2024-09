Bastianini: "Si hablamos de maniobras al límite, la de Martín no fue menos"

Enea Bastianini y Jorge Martín fueron los protagonistas del Gran Premio de Emilia Romagna de MotoGP 2024. Sin Pecco Bagnaia delante por problemas de neumáticos, el líder del Mundial y el ahora tercer clasificado se jugaron la victoria dominical en la segunda visita del campeonato a Misano, en una carrera que acabó con polémica.

Después de perseguir al español durante buena parte de la prueba, y de intentar el adelantamiento un par de veces sin éxito, el italiano se la jugó con todo lo que tenía en la penúltima vuelta. Fue en una maniobra al límite, en la que Bastianini se lanzó por el interior de la curva 4, muy cerca de tocarse con Martín, a quien no le quedó otra que levantar su Ducati para evitarlo, yéndose fuera de la pista. El propio Enea tampoco pudo controlar su Desmosedici, llegando a tocar la escapatoria, pero se hizo con la victoria, ya que los comisarios no vieron nada punible y ni siquiera lo investigaron.

Justo tras la carrera, el #23 reconoció que había entrado un poco al límite, y que entendía que Martín no estuviera contento. Eso sí, lo defendió como un "buen adelantamiento". Y ante los medios de comunicación, fue un paso más allá a la hora de explicar la acción, y sostuvo que la defensa de su rival de San Sebastián de los Reyes no se había quedado atrás en cuanto a superar el límite.

"He visto que los sectores 1 y 2 eran los únicos sitios donde podía atacar a Jorge, porque en la salida de la curva 10, acelerando, me sacaba muchos metros y no podía hacer nada", empezó relatando Bastianini. "El ataque estaba allí. También pensé en el que hice en 2022, que fracasó porque me fui largo. Así que esta vez intenté ser más decidido. Sé que hay diferentes puntos de vista sobre esta situación, pero en mi opinión él se lanzó hacia el interior [para defenderlo] cuando oyó el ruido de mi moto, y no me dejó ninguna posibilidad de maniobrar".

Cuando a Bastianini le dijeron que tanto su rival por la victoria como Marc Márquez habían señalado que debía ser penalizado, se mostró sorprendido, y comentó que el propio Martín venía de hacer una maniobra que tampoco había sido muy limpia apenas unos giros antes.

"Me sorprende muchísimo. Sólo Jorge y yo sabemos lo que pasó: oyó el ruido de mi moto y cerró la trazada, lo mismo que hizo saliendo de la curva 6 unas vueltas antes, cuando quise entrar [por el interior]. Se cerró y tuve que frenar. Si tenemos que hablar de maniobras al límite, la suya no fue menos", dijo.

Por último, se abrió sobre el momento que está viviendo con Ducati, antes de su marcha a KTM una vez que finalice 2024: "Me gusta cómo estamos haciendo las cosas, y estoy contento con el trabajo que está haciendo el equipo, que no está subestimando nada y está haciendo el 100 por 100 para ponerme en disposición de ganar. Es una buena situación, y ahora empieza la gira asiática, que suelo disfrutar mucho".