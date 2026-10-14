MotoGP GP de Indonesia

Martín: "Ya no creo que vaya a tener dificultades, seré muy competitivo"

Puede que Jorge Martin quedara por detrás de Bezzecchi y de Raúl Fernández en Mandalika, pero cree que está bien posicionado de cara a las últimas citas de MotoGP 2026.

Rachit Thukral

Publicado: 14 oct 2026, 17:29

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Jorge Martín, líder del Mundial de MotoGP, confía en poder seguir siendo competitivo en las últimas cinco pruebas de la temporada 2026, e insiste en que sus dificultades pueden haber quedado atrás definitivamente.

El rendimiento del piloto de Aprilia ha oscilado enormemente de un circuito a otro a lo largo del año, con varias actuaciones sólidas intercaladas con fines de semana en los que, inexplicablemente, no ha podido seguir el ritmo.

Tras regresar de las vacaciones de verano, el madrileño recuperó inmediatamente su mejor estado forma con una victoria y un segundo puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, pero volvió a perder terreno en Aragón y aún más Misano, debido a problemas en el antebrazo.

Sin embargo, 'Martinator' ha terminado en el podio las últimas tres carreras largas (Austria, Japón e Indonesia), y su tercer puesto en Mandalika el pasado domingo le ha permitido recuperar el liderato frente a Marc Márquez. Aunque no pudo seguir el ritmo de sus compañeros de marca, Marco Bezzecchi y Raúl Fernández, que terminaron primero y segundo, Martín se sintió animado por su resultado en Indonesia y cree que ahora está bien situado de cara a la recta final del campeonato.

"Estoy contento de haber conseguido mi tercer podio consecutivo con Aprilia; es estupendo", declaró el campeón de 2024. "Me siento seguro de que seré rápido en todas las carreras que quedan".

"Sin duda, hubo carreras en las que pensé que me costaría y, de hecho, me costó. Ahora, ya no creo que vaya a tener dificultades. Seré muy competitivo y estoy muy centrado en lo que viene".



Martín era el favorito para la victoria en la carrera al sprint de Mandalika después de que tanto Bezzecchi como Fernández se fueran al suelo en el tumulto de la primera vuelta. Sin embargo, un problema con la presión de los neumáticos comprometió gravemente su carrera, antes de que un error en los últimos compases acabara con cualquier posibilidad de podio. Finalmente terminó cuarto, mientras que Márquez se alzó con una victoria inesperada en uno de los circuitos más difíciles para él y para Ducati.

Aunque Martín se mostró decepcionado por la oportunidad perdida, destacó que no hace más que ganar velocidad a medida que avanza la temporada: "Perdí una gran oportunidad de ganar la sprint, pero así son las carreras; a veces se gana y otras se aprende", afirmó. "El domingo fue un gran día. Hemos recuperado el liderato. Aún quedan cinco carreras. Siento que cada vez soy más rápido para luchar [por el título]".

Por qué Martin fue la tercera Aprilia en Indonesia

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque Martín se mostró encantado con su resultado del domingo, sobre todo porque Márquez acabó sexto, lo cierto es que el de San Sebastián de los Reyes desperdició la oportunidad de distanciarse de su rival en la clasificación general. De hecho, Martín no le sacó ni un solo punto a Márquez en todo el fin de semana, por lo que la diferencia entre ambos, dos unidades, sigue siendo la misma que antes de Indonesia.

Aunque el resultado de la carrera sprint influyó, Martín tampoco tuvo el ritmo de sus compañeros de Aprilia, Bezzecchi y Fernández, durante todo el gran premio, y terminó a casi siete segundos del líder en la prueba principal. Tras haberse perdido la visita a Indonesia de 2025 por una lesión, el español afirmó que la falta de experiencia con la RS-GP en Mandalika le dejó en desventaja.

"Parece que en las curvas rápidas ellos eran capaces de coger más velocidad con menos derrapes, mientras que yo derrapaba como un loco. Por eso intentaba arriesgar, intentaba ganar tiempo", explicó.

"Sin duda, mejoré mucho durante el fin de semana en comparación con el primer día, pero me faltaron algunas vueltas. Quizá la temporada pasada ellos ya dieron un paso adelante, y esta temporada yo intentaba ponerme a su nivel. A veces tengo la sensación de que, cuando no he corrido [en un circuito] el año anterior, me cuesta igualar su velocidad. Pero otras veces no tengo problemas. Así que esta vez fue así. No saqué todo el partido a la Aprilia, que rendía de maravilla, pero estoy contento con el resultado".

Martin espera que ese pequeño plus de rendimiento que le ha faltado no le pase factura en la lucha por el campeonato: "La regularidad será muy importante, la velocidad también, y hay que ser inteligente", afirmó.

"Cada carrera me falta algo, siempre me falta un poco. Espero que esto no sea lo que eche de menos (lo que lamente) cuando termine la temporada, pero siempre estamos ahí, siempre sumando puntos, casi siempre en el podio".

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