Aprilia seguirá dando libertad a Martín y Bezzecchi, pero se planteará si empieza a dar "directrices"

Aprilia ha admitido que está barajando la posibilidad de establecer "directrices" para reforzar sus opciones de ganar el Mundial de MotoGP frente a Ducati, pero insiste en que, por ahora, sus pilotos siguen teniendo libertad para correr.

La casa de Noale celebró un histórico resultado, ocupando las cuatro primeras posiciones de la carrera larga, en el Gran Premio de Indonesia, en el que el piloto oficial Marco Bezzecchi se alzó con la victoria tras un largo duelo con la moto satélite de Trackhouse pilotada por Raúl Fernández.

Pero, aunque Aprilia dominó la prueba del pasado domingo, tiene que darlo todo para superar a Ducati en una lucha por el título que ha oscilado entre ambas marcas a lo largo de esta temporada.

Tras la prueba de Mandalika, Jorge Martín mantiene una estrecha ventaja de dos puntos en la clasificación de pilotos sobre Marc Márquez, mientras que Bezzecchi es tercero a 46, tras un verano complicado en el que fue sancionado con perderse la carrera de Brno por agredir a un comisario, y en el que sufrió lesiones tanto en la rodilla como en la clavícula.

Dado que Márquez aprovecha cada error que comete Aprilia, el fabricante con sede en Milán es consciente de que quizá tenga que apoyar con todas sus fuerzas a Martín en la lucha por la corona. Eso significaría dar prioridad a un piloto que se marchará a Yamaha para la próxima temporada, frente a un Bezzecchi que representa el futuro a largo plazo del equipo.

A falta de cinco grandes premios, en Aprilia han confirmado que seguirán apoyando por igual tanto a Bezzecchi como a Martín. Sin embargo, también han revelado que están barajando la posibilidad de imponer órdenes de equipo, para asegurarse de no desperdiciar su mejor oportunidad de ganar un campeonato del mundo.

"Es bueno tener este tipo de problema, para gestionar la situación. Por el momento, tal y como declaró nuestro director general, Massimo Rivola, la situación es totalmente libre", afirmó el director técnico de la marca, Fabiano Sterlacchini, sobre dejar correr a sus dos pilotos oficiales.

"[Pero] está claro que empezamos a debatir entre nosotros, para establecer algunas directrices que eviten problemas".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sterlacchini explicó que, aunque no hay una necesidad inminente de establecer tales normas, es posible que Aprilia tenga que fijar pronto un conjunto claro de directrices para garantizar que su cuarteto de pilotos no se perjudique entre sí.

Al igual que en el campeonato de pilotos, Aprilia se enfrenta a una dura lucha por el título de constructores, con solo 12 puntos de diferencia entre ellos y sus rivales de Borgo Panigale a dos semanas del Gran Premio de Australia.

"No hemos fijado una fecha límite, pero entre ahora y las siguientes carreras, puede que llegue el momento de mantener una conversación con Massimo y definir una estrategia de equipo sin 'peros' ni 'y si'", afirmó.

"De momento estamos bastante lejos, hay muchos puntos en juego y puede pasar cualquier cosa. Nos sentimos cómodos dando libertad por ahora, pero no sé por cuánto tiempo".

La necesidad de dar órdenes internas en el fabricante se hizo patente tras la carrera al sprint del sábado, en la que tanto Raúl Fernández como Bezzecchi se retiraron tras verse envueltos en el tumulto de la primera vuelta. El incidente, junto con los problemas que sufrió Martín más tarde, le dio la victoria a Márquez.

Sterlacchini señaló que, aunque unas instrucciones generales desde el muro de boxes podrían ayudar, la Sprint demostró que siempre existen riesgos cuando varios pilotos de la misma marca compiten en la pista.

"Por desgracia, hemos visto que, sobre el accidente del sábado, eso forma parte del juego. Y aunque intentes aclarar el papel, las posibilidades y los riesgos, a veces pueden ocurrir ciertas cosas".

Tras la caída del sábado, Fernández arremetió contra Bezzecchi por actuar de "manera poco profesional" y centrarse más en él que en las Ducati rivales al frenar en la curva 1. Sterlacchini reveló que Aprilia mantuvo una reunión con ambos para aclarar las cosas antes de la carrera del domingo, con el fin de evitar que las tensiones siguieran aumentando.

"Todo es difícil; aquí, todo se lleva al máximo nivel, incluidas las actitudes de los pilotos y su nerviosismo. Esta mañana, Massimo y yo decidimos celebrar una reunión para poder hablar de todo y aclarar las cosas. A menudo, las tensiones se deben a malentendidos más que a problemas reales. Decidimos hablarlo y todo salió bien", comentó para cerrar.