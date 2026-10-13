MotoGP GP de Indonesia

Tardozzi: "No tengo dudas de que en Aprilia acabarán dando órdenes de equipo; es lo lógico"

La situación interna en Aprilia da cada vez más que hablar cuando quedan cinco grandes premios de MotoGP 2026. El director del equipo oficial de Ducati piensa que acabarán recurriendo a las órdenes de equipo entre Martín y Bezzecchi.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 13 oct 2026, 12:54

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Mundial de MotoGP sigue aproximándose a su final, y la lucha por el título de pilotos y constructores está cada vez más al rojo vivo. Los tiros en el pie de Aprilia, que pese a todo aún sigue teniendo la moto dominante en varios circuitos, como se vio este pasado fin de semana en Indonesia, y la brutal remontada de Marc Márquez desde el GP de Italia en Mugello (estaba a 102 puntos) han dejado el campeonato interesantísimo de cara a las últimas cinco citas del curso, en Australia, Malasia, Qatar (si se disputa), Portimao y Valencia.

Tras todos los contratiempos que tuvo que pasar en la sprint del sábado, Jorge Martín se repuso el domingo con un tercer puesto en Mandalika para salir líder de la general, con 355 puntos. Marc Márquez superó su fin de semana más complicado a priori, en el que nunca había terminado una carrera dominical, para llegar a la misma distancia de la que llegó respecto al madrileño, dos puntos, incluso ganando la prueba corta. Y Marco Bezzecchi volvió a probar las mieles del éxito el domingo, por primera vez desde Mugello, para mantenerse a 46 puntos de la cabeza.

La situación, por tanto, está muy clara: es una Ducati contra dos Aprilia, en una batalla en la que pueden meterse de manera puntual algunas Desmosedici y el resto de RS-GP, como se vio en Indonesia con un póker en cabeza de carrera. El hecho de que sea un 'dos contra uno' ha generado mucho ruido desde hace varias semanas sobre cómo gestionará especialmente Aprilia su enfoque en la pelea por el Mundial: la pregunta de si dar órdenes de equipo sobrevuela en el ambiente.

Y es que, si bien Bezzecchi aún tiene opciones matemáticas, su remontada de más de 40 puntos respecto a dos pilotos se antoja complicada, como él mismo dijo el domingo: "El Mundial está más perdido que ganado, pero no tiro la toalla". Ello mientras Martín tiene opciones claramente más realistas contra un Márquez que no falla, y que cuando se pone como objetivo llevarse un doblete de victorias y 37 puntos es infalible, como se vio en Aragón, Misano o Japón.

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El propio Márquez ha remarcado en varias ocasiones, y volvió a hacerlo el domingo en Indonesia, que lucha contra dos Aprilia, metiendo presión a la casa de Noale al remarcar que entre ellos también pueden restarse puntos importantes.

Y alguien que ha hablado de las posibles órdenes de equipo es el jefe del multicampeón de Cervera en el equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi. El ex piloto de Superbikes abordó la cuestión en Lombok, en declaraciones a 'Sky Sport MotoGP', y expresó que no tiene dudas respecto a que en Aprilia acabarán imponiéndose órdenes internas, algo que ve completamente lógico.

"En casa de otros no sé qué se debe hacer. Tienen todo el derecho a dar órdenes a sus pilotos. No tengo ninguna duda de que lo harán, tarde o temprano, porque me parece justo y lógico. Yo lo haría, me parece obvio", empezó diciendo Tardozzi.

Cabe recordar que el propio Tardozzi tiene su experiencia en cuanto a situaciones internas y órdenes de equipo en Ducati. En 2017, él ya era ocupaba el puesto de team manager cuando le mostraron el famoso 'Mapping 8' a Jorge Lorenzo en Malasia y Valencia, cuando Andrea Dovizioso luchaba con el título mundial contra Marc Márquez.

Davide Tardozzi, Team Manager of Lenovo Ducati

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

De igual manera, Tardozzi era también máximo responsable del equipo cuando se puso delante de la moto de Jorge Martín en los entrenamientos del Gran Premio de Valencia 2023 para que no saliera detrás de Pecco Bagnaia, mientras ambos se jugaban la corona.

Desde luego, es una situación muy distinta el hecho de dar órdenes de equipo a alguien que no se juega el título, como fue el caso de Lorenzo, que a un piloto que aún tiene opciones matemáticas, como es el caso de Bezzecchi. Sin embargo, Tardozzi también aprovechó para recordar que, en el pasado, la propia Ducati hizo gala de su deportividad al no dar preferencia a sus pilotos oficiales sobre sus corredores satélite, haciendo referencia a cuando Jorge Martín se proclamó campeón del mundo con Pramac sobre Pecco Bagnaia en 2024.

"Por otra parte, está claro que nosotros, en el pasado, siempre demostramos que lo hemos dado todo a nuestros pilotos satélite cuando competíamos con ellos. Para nosotros, lo más lógico era mantener a todos nuestros pilotos en la misma línea, sin hacer distinciones. Aquí, en cambio, ellos están compitiendo con otra marca, así que espero que puedan hacer una jugada de este tipo", dejó claro el italiano.

Ahora, la duda es ver qué hará Aprilia. El fabricante con sede en Milán ha mantenido una misma política hasta ahora: la de no dar órdenes para no dar preferencia a Martín o Bezzecchi, al menos mientras ambos tengan opciones matemáticas. Por el momento, se han limitado a tratar de aplicar una estrategia de respeto entre sus cuatro corredores, contando a los de Trackhouse, para no ver imágenes como el toque entre Bezzecchi y Raúl Fernández en la sprint de Indonesia. Eso sí, Fabiano Sterlacchini, director técnico, reconoció el pasado domingo que ahora Aprilia deberá plantearse en las próximas semanas si finalmente aplica unas "directrices" para dar prioridad a las opciones de 'Martinator'.

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