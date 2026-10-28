MotoGP GP de Malasia
Márquez llega con mucha confianza a Sepang: "El objetivo es seguir siendo protagonistas"
Marc Márquez asegura que la carrera sprint de Phillip Island le dio una gran confianza para este fin de semana en Sepang.
Jose Carlos de Celis
Editado: 28 oct 2026, 12:26
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Robert Cianflone / Getty Images
Después de cancelarse la carrera principal del GP de Australia por las condiciones climatológicas, el mundial de MotoGP llega a Malasia para la 19ª parada del calendario 2026.
Allí aterriza Marc Márquez como líder del campeonato tras ganar al sprint en Phillip Island, donde Jorge Martín se cayó y se lesionó. Y mientras el madrileño intenta completar con éxito el plan de recuperación para poder correr este fin de semana, el catalán admite llegar muy confiado.
"Sepang es una pista totalmente diferente a Phillip Island y el clima aquí siempre hace que todo sea más exigente", comentó el #93 en el previo de Ducati. "La carrera del sábado en Australia me dio una gran confianza, pero debemos mantener la concentración: el objetivo es seguir siendo protagonistas y gestionar de la mejor manera cada sesión y cada esfuerzo".
Para después:
Si Márquez salió de Phillip Island líder, con una nueva pole y la victoria en la única carrera que finalmente se disputó, peor le fue a su compañero Pecco Bagnaia, que se clasificó 14º y abandonó la carrera sprint, declarando ir 'igual de mal' tanto en seco como en mojado.
"Australia no fue un fin de semana sencillo, pero Sepang es uno de los circuitos que más me gustan entre los que están fuera de Europa", comentó Bagnaia en el previo de Sepang. "Aquí la Desmosedici GP ha sabido marcar la diferencia y tenemos recuerdos maravillosos. Trabajaremos duro desde el viernes para recuperar de inmediato las buenas sensaciones y jugar nuestras cartas durante el fin de semana".
Ducati es el fabricante con más victorias en Sepang, por delante de Honda. Ganaron allí en 2005, 2007, 2009, 2016, 2017, 2022, 2023, 2024 y 2025, habiendo conseguido triunfar en las cuatro últimas visitas del mundial a Malasia.
En 2022, Bagnaia dejó casi cerrado el título con su victoria; en 2023, Enea Bastianini rompió su mala racha y ganó por primera vez como piloto oficial de Ducati; en 2024 también ganó Bagnaia aunque Martín, segundo, dejó casi sentenciado el mundial y en 2025, con Gresini, Alex Márquez ganó celebrando el subcampeonato que había sellado el día anterior en la sprint que ganó Banagia. El más pequeño de los Márquez también había ganado con Gresini la sprint de 2023.
Aunque no con Ducati, Marc Márquez también sabe lo que es ganar en Sepang. Lo hizo en 125cc en 2010 y luego en MotoGP en 2014 y 2018.
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