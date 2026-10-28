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MotoGP GP de Australia

Vídeo: la fallida despedida de Phillip Island, desde dentro de Ducati con Márquez y Pecco

El 'Inside Ducati' del GP de Australia de MotoGP 2026 muestra cómo se vivió desde dentro la cancelación de la carrera despedida de Phillip Island.

Jose Carlos de Celis

Editado: 28 oct 2026, 10:30

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"El domingo tuvo un sabor especial. Al más puro estilo italiano: juegos de cartas, F1 en pantalla, chocolate caliente, bromas...", así define Ducati el final del GP de Australia de MotoGP, cuando se tuvo que cancelar la carrera porque el helicóptero médico no podía volar con las condiciones meteorológicas que había. Y así se vive en el 'Inside' del equipo italiano que repasa la 18ª parada del calendario 2026.

El domingo empieza con el equipo y el propio Davide Tardozzi sirviéndose chocolate caliente, y con Pecco Bagnaia siguiendo desde el box la clasificación del GP de Estados Unidos de F1, que se disputaba horas antes de la carrera de motos, con pole de su compatriota Andrea Kimi Antonelli. Pecco señala las condiciones muy distintas que estaba viviendo en Austin la F1, con sol y calor, y luego anima a Antonelli.

En otro lado del garaje, mecánicos y Tardozzi (que casualmente tiene todas las cartas rojas) juegan a las cartas, al UNO. Tardozzi es completamente protagonista y sale del box, donde se hace fotos con apasionadas fans.

El equipo analiza las condiciones, admitiendo que la lluvia no está mal, pero que para la pista no es fácil, y que es una pena ya que esa tenía que ser la despedida de Phillip Island. Cuando a Bagnaia le preguntan si habrá carrera o no, pide que le den la cámara y bromea con un meme que surgió en internet de que 'Top Gun' Tardozzi será quien pilote el helicóptero. Marc Márquez se ríe, pero pronto le cambia la cara cuando su compañero le engaña: "Se harán dos vueltas de carrera, y el que gane se lleva 25 puntos". Pero rápidamente el semblante serio le cambia de nuevo al #93, que dice "Ok, pues moriré por ello".

Pero no, lo que hubo fueron dos vueltas de exhibición, y una amarga despedida de Phillip Island.

Antes de eso, el 'Inside Ducati' repasaba todo lo que sí ocurrió en pista durante el 'último baile' de la pista australiana antes de irse a Adelaida el año próximo. No te pierdas cómo se vivió la clasificación y sobre todo la victoria al sprint de Márquez que le daba el liderato del mundial sobre un Jorge Martín que se cayó y lesionó.

Vídeo: inside Ducati de Australia

Mira: La fallida despedida de Phillip Island, desde dentro de Ducati

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