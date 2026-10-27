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Bagnaia no acaba y no ve mejoría en Australia: "Tanto en mojado como en seco voy igual de lento"

Pecco Bagnaia tuvo que abandonar tras solo tres vueltas en la carrera al sprint de Phillip Island, pero no quiso entrar en detalles sobre el problema que afectó a su Desmosedici.

Matteo Nugnes

Editado: 27 oct 2026, 18:07

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La carrera corta de Phillip Island, la única que se acabó disputando tras la cancelación de la jornada dominical, duró apenas tres vueltas para Pecco Bagnaia. Tras una clasificación decepcionante, en la que terminó en 16ª posición en mojado, las cosas iban aún peor para el piloto de Ducati en la sprint, ya que en la segunda vuelta cayó hasta la última posición y, poco después, llevó su Desmosedici al box para retirarse.

Sin embargo, el piloto italiano no dio muchas explicaciones sobre lo que le llevó a sumar su noveno cero entre sprints y carreras largas desde que acabó el parón veraniego.

"Tuve un pequeño problema y me retiré. No fue un problema físico mío, pero son cosas que pueden pasar. Simplemente tuve que parar, porque era difícil mantenerme en pista; la situación empeoraba curva tras curva", respondió misteriosamente el tricampeón del mundo al hablar con los periodistas presentes en Phillip Island, entre ellos los de Motorsport.com.

La eliminación en la Q1 fue un poco sorprendente, ya que en la FP2 del sábado por la mañana había dado la sensación de poder dar guerra en mojado. Sin embargo, el turinés admitió haber montado el neumático equivocado a la hora de salir a la cronometrada. A pesar de que, con todo, salir más adelante no habría cambiado el desenlace de la sprint para él.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"Nos equivocamos de estrategia, nos equivocamos de neumático, pero puede pasar porque son condiciones difíciles de interpretar cuando eres el primero en salir a pista. Sin embargo, en general nos equivocamos de estrategia y salí desde atrás. No sé si habría conseguido pasar a la Q2. Creo que sí, pero no habría cambiado nada en lo que respecta a lo que ocurrió después en la carrera".

Cuando se le preguntó si prefería la lluvia o encontrarse la pista seca para la carrera del domingo, que finalmente no tuvo lugar, Bagnaia no se pronunció, pero simplemente porque consideró que no era competitivo en ninguna de las dos condiciones.

"Es lo mismo, no me cambia nada; tanto en mojado como en seco soy igual de lento. Estoy en la mitad de la clasificación y, sinceramente, no puedo aspirar a estar entre los cinco primeros", concluyó.

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