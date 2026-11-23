Artículo especial

MotoGP GP de Portugal

Márquez hace historia, Rossi sigue revisándola

Mientras el octavo título de MotoGP le permite a Marc Márquez desempatar con Valentino Rossi y mantener su mirada puesta en el futuro, el italiano presenta su libro sin haber pasado página del ‘Sepang Clash’, un capítulo que no merece llevar el acento en una historia tan fantástica como la suya.

Oriol Puigdemont

Editado: 23 nov 2026, 11:12

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Jose Breton NurPhoto via Getty Images

Por esas cosas del destino más caprichoso, Márquez le puso el cerrojo a su octavo título de MotoGP en Portimão, con Rossi paseándose por toda Italia, en la rúa de presentación de su autobiografía, 'La Mia storia', que salió a la venta el pasado día 10 de noviembre. En todas esas apariciones, principalmente en programas de televisión y radio, las menciones a Márquez fueron constantes y reproducidas después por los medios de comunicación. Por todas las cabeceras especializadas, pero también por muchas que lo son menos, y que no quisieron dejar escapar unos ‘clicks’ de los más rentables.

Sobre el mensaje, nada nuevo, simplemente el #46 redundando en su opinión acerca del #93. Esa que no ha dejado de repetir durante los 11 años que han pasado desde el ‘Sepang Clash’, el incidente que dividió para siempre al mundo del motociclismo entre ‘Rossistas’ y ‘Marquistas’, y del que ya se ha hablado y escrito demasiado.

Desde que el español irrumpió como un trueno en MotoGP (2013), no ha dejado de competir por todo con el italiano. En la pista, por puntos, triunfos y títulos. Fuera de ella, por sentarse en el trono que pertenecería al bautizado como GOAT, el acrónimo que, en inglés, subraya al mejor de todos los tiempos en cualquier disciplina. Este último es un pulso irresoluble si se deja a un lado la estadística –ahora ya favorable a Márquez–, en tanto que la valoración que se hace es absolutamente subjetiva y depende de la opinión, la admiración y las simpatías hacia cada uno de ellos. Con Rossi retirado desde hace ya un lustro y con Márquez todavía ganando, si hay algo que les enfrenta ahora mismo es el relato. O, más bien, la instrumentalización que se hace de él.

Como ha reconocido estos días, 'El Doctor' aún no se ha recuperado del mal trago de 2015. "Es algo que no desaparece; todavía me duele. Han pasado más de 10 años, pero la sensación y mi estado de ánimo al recordarlo son los mismos que aquella noche en Valencia, y eso me preocupa un poco", soltaba, hace solo unos días, en uno de sus múltiples actos promocionales. Un chasco que, conviene no olvidarlo, se llevó después de poner en práctica una estrategia nefasta, que pareció estar diseñada por su peor enemigo o, cuanto menos, por alguien sin demasiadas luces: el plan reactivó a un Márquez sin nada que hacer en la lucha por un mundial que ya era cosa solo de Yamaha, y le dio al de Honda una poderosísima razón para dejar claro qué tipo de carácter tenía a pesar de su juventud (22 años), si alguien, cualquiera, incluso el icono mundial de las motos, cuestionaba su honorabilidad.

Al margen de la incompetencia manifiesta del ideólogo de ese disparate, no deja de ser triste que a una leyenda como el corredor de Tavullia se le mencione más por ese último desengaño que por todo lo que hizo hasta entonces. Independientemente de su inmenso palmarés –siete títulos, 89 victorias, 199 podios y 55 poles–, hablamos de un piloto con un carisma único, que actuó como efecto multiplicador y elevó el motociclismo, lo sacó del nicho que ocupaba y lo colocó en una dimensión global. La contundencia con la que arrasó en la década de los años 2000 –siete títulos entre 2001 y 2009– pudo crear una sensación de falta de competencia, una impresión muy cuestionable que, en todo caso, no es responsabilidad suya. El ganó a los que había entonces, no pudo imponerse a los que ya no estaban o a los que llegarían después. Convendría poner el acento en cómo se las apañó para desquiciar a Max Biaggi, gafar a Sete Gibernau o reinventarse para recuperar la corona, en 2008 y 2009, después de los inesperados bofetones que se llevó de Nicky Hayden (2006) y Casey Stoner (2007). Una larga lista de logros mucho más encomiables que el berrinche que todavía le revuelve las tripas por lo ocurrido en Malasia.

En el polo opuesto se encuentra Márquez, que vive demasiado ocupado en un presente que requiere de toda su dedicación y energía, como para echar la vista atrás. No lo hace ni para acariciar su ego, a pesar de la deslumbrante hoja de servicios que acumula, como para hacerlo alrededor de un episodio que le dejó destrozado. "Lo que viví en esas dos semanas no se lo deseo ni a mi peor enemigo", recordaba, hace ya años, en un documental.

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Mirco Lazzari / Getty Images

Con el octavo Mundial de MotoGP que este domingo celebró en Portugal, el catalán desempata con Rossi aunque nunca le mencionara, ni directa ni indirectamente, como motor de su objetivo. Independientemente de que superar los números de otro mito le generaran un extra de motivación, Márquez hace ya mucho tiempo que solo está centrado en ir superando unos obstáculos que se pone él mismo. Y lo hace porque le apetece, porque disfruta con ello. Y eso es, probablemente, lo más llamativo del caso en alguien que ha ganado y sufrido tanto; y que, al menos hasta ahora, siempre ha encontrado el estímulo para seguir vaciándose.

Con esta última conquista, el de Cervera (Lleida) se ha ganado de sobras ser él, ni siquiera sus rivales, quien defina los retos a los que se enfrenta. El último, su machacado brazo derecho, le ha llevado a tener que reinventarse por enésima vez, tanto encima de la moto como al bajarse de ella, para sortear las limitaciones que le acompañarán para siempre, por más que se niegue a hablar de ellas. De hacerlo, nadie se atrevería a pensar, a estas alturas de su trayectoria, que las utiliza como pretexto o excusa. Sin embargo, Márquez es lo suficientemente listo como para saber que eso no le ayudará en la consecución de sus propósitos, sean cuales sean.

También puedes leer:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior "El gran cambio de Márquez fue en Austin, allí decidió priorizar su felicidad"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Oriol Puigdemont





Superado el Gran Premio de Qatar de MotoGP, ahora toca curar sus cicatrices



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



11 d



Superado el Gran Premio de Qatar de MotoGP, ahora toca curar sus cicatrices





Jorge Martín confirma que viajará a Qatar para intentar correr



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



18 d



Jorge Martín confirma que viajará a Qatar para intentar correr





Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar



MotoGP



MotoGP



GP de Malasia



21 d



Cómo se organizan los equipos y pilotos de MotoGP para su desembarco en Qatar

Más de

Valentino Rossi





Morbidelli: "Leí el libro de Valentino Rossi en cinco días, es una historia fantástica"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 d



Morbidelli: "Leí el libro de Valentino Rossi en cinco días, es una historia fantástica"





¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?



MotoGP



MotoGP 11 d



¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?





Rossi presenta su nueva biografía: "2015 todavía duele, Márquez quería hacerme perder"



MotoGP



MotoGP



GP de Qatar



14 d



Rossi presenta su nueva biografía: "2015 todavía duele, Márquez quería hacerme perder"

Últimas noticias





Márquez hace historia, Rossi sigue revisándola



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 min



Márquez hace historia, Rossi sigue revisándola





Madring presenta mejoras en la experiencia de los fans en el GP de España de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 25 min



Madring presenta mejoras en la experiencia de los fans en el GP de España de F1





"El gran cambio de Márquez fue en Austin, allí decidió priorizar su felicidad"



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



"El gran cambio de Márquez fue en Austin, allí decidió priorizar su felicidad"





Quién durmió peor anoche tras Las Vegas: Charles Leclerc



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



2 h



Quién durmió peor anoche tras Las Vegas: Charles Leclerc

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse