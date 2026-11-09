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Rossi presenta su nueva biografía: "2015 todavía duele, Márquez quería hacerme perder"

Valentino Rossi presentará este 10 de noviembre su nueva autobiografía, 'La Mia Storia', en la que repasa todos los momentos destacados de su carrera deportiva. Entre ellos, la polémica de 2015 contra Marc Márquez.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 9 nov 2026, 10:15

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Valentino Rossi

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Valentino Rossi ha vuelto a tratar la polémica de la temporada 2015 con Marc Márquez, al entender que se inmiscuyó en su pelea por el título contra Jorge Lorenzo, cuando está a las puertas de publicar su nueva autobiografía.

El nueve veces campeón del mundo italiano ya publicó un libro sobre su carrera cuando aún estaba en lo más alto de su vida deportiva, pero este martes, 10 de noviembre, saldrá a la luz otra obra, 'La Mia Storia', en la que repasará todos los capítulos de una trayectoria legendaria y polémica, que ha dado para mucho.

Aunque han pasado 11 años desde lo ocurrido, lo ocurrido en el Gran Premio de Malasia de 2015 sigue siendo una piedra angular de la vida del 'Dottore'. El #46 se jugaba su décima corona contra Jorge Lorenzo, y en su llegada a Sepang cargó contra Márquez, con quien ya había tenido varios episodios polémicos ese año en Argentina y Assen, al entender que había una confabulación para que el Mundial de MotoGP lo ganara un piloto español.

El #93 respondió con una lucha sin cuartel en la carrera del domingo, que acabó con la famosa 'patada' del de Tavullia, al entender que el objetivo de Márquez, que ya no estaba en la pelea por el título, era única y exclusivamente el de hacerle perder. Rossi fue sancionado con salir último en la cita decisiva del curso, en Valencia, donde hubo una tensión sin precedentes entre los tres implicados y entre todos los aficionados que se desplazaron a Cheste. La carrera, que hizo récord de audiencia en todo el mundo, coronó a Lorenzo, con Rossi acusando a Márquez de 'biscotto' de no atacar a Lorenzo para evitar que el título fuera a parar al veterano multicampeón.

Este pasado domingo, Rossi visitó el programa 'Che tempo che fa' de la RAI, la televisión pública italiana, para presentar el nuevo libro que repasa su vida deportiva. Inevitablemente, el entrevistador le preguntó sobre lo sucedido en 2015. Rossi detalló que tiene la misma versión que entonces, que sigue doliéndole lo que pasó, y que lamenta que la atención se centre más en el título que perdió que en los que ganó previamente.

"Todos tenemos nuestros límites. Algunos más bajos, otros más altos. Pero la historia de 2015 me enfurece aún más, porque en realidad Márquez no luchaba por el campeonato. Lo luchábamos yo y Lorenzo, él solo peleaba para hacerme perder. Y al final, lo consiguió", empezó diciendo.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Márquez, Repsol Honda Team

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Eso es algo que nunca desaparece, que todavía duele. Han pasado más de 10 años, pero mi sentimiento, mi estado mental cuando pienso en ello, sigue siendo el mismo que el de aquella noche en Valencia. ¡Y eso me preocupa un poco [entre risas]! Muchas veces me miro al espejo y me digo: no nos centremos en el título que perdimos, pensemos en los que ganamos. Pero así es el deporte; lo que se pierde duele más".

Más allá del pasado, Rossi también habló del presente. El responsable de la VR46 Riders Academy habló del desempeño de sus pilotos en MotoGP, que no han tenido un año fácil. Por un lado se encuentra Marco Bezzecchi, que pese a empezar el curso como un tiro, llegando a tener 102 puntos de ventaja sobre Márquez, finalmente está a punto de perder el campeonato a dos citas del final, como tercero en discordia tras Jorge Martín, después de muchos errores con una Aprilia extraordinaria.

"Bezzecchi lo está haciendo bien, porque hoy ha vencido [la carrera del domingo del Gran Premio de Qatar], pero está un poco decepcionado porque este año tenía la oportunidad de ganar el Mundial, tenía la velocidad, pero ha cometido demasiados errores. Muy probablemente no lo ganará".

Rossi también se refirió a un Pecco Bagnaia que cuenta las horas para abandonar Ducati tras dos años muy complicados, tras un fin de semana en Qatar en el que sus grandes expectativas se convirtieron en una lesión en el pie tras caerse en la sprint del sábado: "Cuando te rompes un pie, y tienes dos fracturas como es su caso, no estás precisamente bien, pero viendo cómo fue la caída [una gran volada tras un toque de Fermín Aldeguer], podría haber sido mucho peor".

Por último, abordó la actuación de un amigo de la Academia como Andrea Kimi Antonelli, recién coronado campeón del mundo de Fórmula 1: "¿Kimi? Espectacular. Es emocionante tener un piloto italiano que, después de 70 años, nos hace muy afortunados con un título. Hay muchos pilotos italianos en el Mundial de Motociclismo. No en la F1. Y siempre he intentado entender por qué: Kimi vino aquí por nosotros, los aficionados. Lo conozco desde hace unos años, es una persona fantástica, es muy divertido. Es un campeón", cerró.

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