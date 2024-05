Márquez: "Mi gran premio más flojo desde que corro con una Ducati"

El español terminó el 13º, a seis décimas de Jorge Martín, el más veloz de todos en este estreno en el circuito francés, y a cuatro décimas del corte que le habría dado acceso directo a la eliminatoria definitiva que concretarás las 12 primeras plazas de la parrilla.

Dos semanas después de adjudicarse su primera pole y subirse por primera vez al podio enfundado en el mono de Gresini, las sensaciones que le transmitió su Desmosedici este viernes fueron diametralmente opuestas las que en Jerez le permitieron jugarse el triunfo con Pecco Bagnaia, hasta la última vuelta.

A Marc Márquez se le acumula el trabajo para el sábado. De no lograr terminar entre los dos primeros en la Q1, eso le condenaría a arrancar, más allá de las cuatro primeras filas, tanto en la sprint, por la tarde, como en la prueba larga, el domingo. Y eso, con las escasísimas diferencias que hay en el pelotón, haría prácticamente imposible optar a pelear por las posiciones de podio. La peor noticia cuando, además, está en juego la plaza de segundo piloto oficial de Ducati para los dos próximos cursos, a la que, además de él, también optan Martín y Enea Bastianini (undécimo), con quien se verá las caras en esa Q1.

"Yo iba advirtiendo que llegaría un viernes, en un circuito cualquiera, en el que tocaría esto. Y fue en Le Mans. Ya desde el inicio no me encontré a gusto; bien sea por la puesta a punto o por mi estilo de pilotaje. Intentaremos reaccionar, pasaremos por esa Q1, que no me apetece demasiado, con la idea de dar un pasito", resumió Márquez, consciente del impacto que tendrá esa criba previa en sus aspiraciones.

"Es vital pasar a la QP2. Si quieres optar a algo, a terminar entre los cinco primeros, es imprescindible salir en las tres primeras líneas. Si no, olvídate”, subrayó el multicampeón, siempre conciliador, pero a quien se le entendió todo, especialmente en la línea que se cogió en la configuración de la moto.

"La dirección que tomamos esta tarde no fue la buena. Así que volveremos atrás. Pero ya aviso que será difícil pasar a la QP2 si las sensaciones son como las de hoy. Y si no cambian, no daré el paso", anticipó el #93, que se fue al suelo por querer forzar más de la cuenta, y que ya suma siete caídas. En ese apartado, solo Brad Binder, con ocho (tres este viernes), acumula más que él.

"Esta ha sido la primera por ir pasado de vueltas. La moto no giraba y al final la hice girar yo. Y así, pues no sale", detalló el corredor de Cervera (Lleida), que no dudó cuando le preguntaron si, por el momento, el de Francia era su peor gran premio desde que compite sobre una Ducati: "Sí, es mi gran premio más flojo".