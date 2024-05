Martín: "Tiendo a verme peor de lo que estoy, puede que sea uno de mis problemas"

El español sigue en la casilla más elevada de la estadística de puntos, a pesar de la caída sufrida en la última parada del calendario, en Jerez, hace dos semanas y mientras rodaba el domingo al frente del pelotón. Decidido a olvidarse de ese resbalón, el de Pramac fue el más rápido en la primera toma de contacto en Le Mans, donde, además de adjudicarse el mejor tiempo, también rebajó el récord absoluto de la pista.

No hay mejor forma de encarar uno de los fines de semana que se avecinan claves para el futuro del madrileño, que aspira a promocionar al equipo oficial de Ducati el curso que viene, y que se juega el puesto con Marc Márquez y, en menor medida, con Enea Bastianini, actual titular de esa Demosedici roja, pero que parece ser el que menos opciones tiene de los tres en liza.

"No recuerdo la última vez que terminé el primero en las dos sesiones. Lograr eso no es nada fácil. Creo que entendí muy rápido las condiciones de la pista. En esta pista me he encontrado mejor de lo habitual, y ahora toca intentar mejorarlo", resumió Jorge Martín, que aventajó en una décima y media a Bagnaia, el segundo de un entrenamiento, el de la tarde, en el que solo cuatro décimas separaron a los doce primeros.

El 13º fue, precisamente, Márquez, que se verá obligado a pasar por la primera criba de la cronometrada, y a quien se le puede complicar el evento. Martín, de cualquier forma, metió al de Gresini en la gresca por el podio, tanto en la prueba al sprint de este sábado, como en la larga, ya el domingo: "Tengo ritmo suficiente como para pelear por la victoria. Y creo que Pecco, Enea y Marc son los tres más fuertes junto conmigo".

Preguntado por la contundencia de su puesta en escena este viernes, el #89 sacó su vertiente más modesta, seguramente para no sobrepresionarse más de la cuenta. "Me siento igual que siempre. Siempre tiendo a verme peor de lo que estoy, puede que ese sea uno de mis problemas. A ver si gano mañana [por el sábado] y cambio esa mentalidad", soltó Martín, que tenía previsto hacer solo dos intentonas de vuelta rápida, pero que hizo una tercera. En su última tentativa estuvo a un tris de superar incluso el tiempo establecido, pero un error le llevó a irse largo y a tener que abortar el giro.

Jorge Martín

"Hice una vuelta más de las que tenía planeadas. No me esperaba mejorar, y creo que aún habría podido hacerlo más. Cuando tienes las referencias claras y pones una goma nueva, pues tienes un plus”, añadió el de Pramac.

Sobre todo el ruido generado por las mini olimpiadas que ha montado Ducati para decidir quién será su segundo piloto oficial los dos próximos cursos, Martín sacó su lado más pragmático: "Yo no le doy vueltas a lo que se habla fuera. Lo único que puedo hacer es centrarme en mí".