Bagnaia: "Ya van dos viernes con buenas sensaciones"

Pecco Bagnaia cambió la tendencia en el Gran Premio de España de MotoGP. Tras su toque con Marc Márquez en Portimao y sus problemas en Austin, el vigente campeón del mundo hizo hincapié en la necesidad de empezar en lo más alto en las jornadas de viernes, ante la alta competitividad de la parrilla y con el objetivo de evitar la Q1 y pelear por una buena posición de salida, cada vez más claves en el Mundial moderno.

Así, el italiano logró hacerlo en Jerez y repitió la táctica este viernes en el Circuito Bugatti de Le Mans, en el arranque del GP de Francia. Bagnaia finalizó con el segundo mejor tiempo de la Práctica, un 1:30.533 que le dejó a apenas 145 milésimas del líder de la general, Jorge Martín. Ambos mostraron un buen ritmo de carrera, y se colaron en el Top 10 a diferencia de uno de sus grandes rivales, Marc Márquez, que tras un día complicado solamente pudo ser 13º.

Tras los entrenamientos, el turinés analizó lo ocurrido y confirmó las buenas sensaciones que ya se le notaban pilotando durante los ensayos: "Puedo decir que ha sido un buen día, ya van dos viernes, los dos últimos, con buenas sensaciones", empezó diciendo. "Empezamos bien y eso es bueno. Tengo que dar las gracias a mi equipo, porque juntos hicimos un buen trabajo el viernes de Jerez, tratando de cambiar algo grande. Y hoy, desde el principio de la sesión, me he sentido bien y he podido gestionar bien todo. Estoy muy contento".

"Los dos últimos fines de semana podemos decir que quizás hemos encontrado una base que me ayuda. Utilizar el viernes en Jerez como si fuera un test nos ayudó mucho. Hoy hemos hecho un trabajo perfecto con el equipo, y siempre hemos podido mejorar. Tenemos muy buen ritmo y en el 'time attack' he cometido un pequeño error en la penúltima curva, pero en cualquier caso está bien".

"Seguro que es mejor empezar ya con una buena velocidad, porque no tienes que probar cosas para mejorar tu situación y estar siempre detrás. Ya en el primer 'time attack' estaba entre los 10 primeros, el ritmo era perfecto con neumáticos usados, así que es genial [poder] centrarse sólo en el rendimiento y no en el trabajo para mejorar la moto", continuó Bagnaia, que además confirmó que tampoco sintió las famosas vibraciones en su Desmosedici GP24.

"En mi opinión esta moto es muy buena, ha empezado bien desde el principio, aunque en ciertas cosas todavía tenemos que entenderla, como las vibraciones o ciertas reacciones que tiene a veces que no te esperas. Pero sin duda hemos dado un paso adelante", detalló.

Posteriormente, al de Ducati le preguntaron si este viernes trabajó pensando en la carrera larga del domingo, como hace habitualmente, o preparó más la sprint del sábado, que le suele costar más: "He trabajado mucho para la carrera larga, sinceramente. La configuración de la moto era [para] la carrera larga. La que te da más puntos es la de los domingos, así que estoy más centrado en esa". Aunque tampoco descarta nada para la prueba corta: "Para la sprint quizás podamos acabar en el podio. Para mí ya [sería] un gran resultado".

Uno de los temas candentes en Borgo Panigale es la elección de quién le acompañará a partir de la próxima campaña, entre Martín, Márquez y Enea Bastianini. Pecco sigue sin mojarse, pero bromea con poder sacar tajada este año al ser cuestionado sobre si cree que obtendrá algún provecho: "Eso espero. Realmente lo espero. Los periodistas podéis hacer un buen trabajo con esto [entre risas]. Para mí es lo mismo, como dije ayer. Depende de cada piloto".

Algunos pilotos tuvieron problemas con el neumático delantero medio. Bagnaia lo probó, y estas fueron sus sensaciones: "Mañana por la mañana podría ser un buen neumático, porque el blando es demasiado blando, y el duro [también] es demasiado por la temperatura. Lo volveremos a probar mañana por la mañana. Los tres neumáticos delanteros funcionan bastante bien, depende más de las sensaciones de cada piloto. Pero de momento el blando y el duro son mejores", comentó.

Finalmente, Bagnaia se refirió a Fabio Quartararo, que logró pasar a la Q2 en casa, en décima posición: "Creo que, cuando corres en casa, tienes este tipo de poder de la gente [por el apoyo] que ayuda mucho. En cuanto ha encontrado un buen 'feeling' con la moto ha podido ser rápido, porque además el ritmo no es malo, está haciendo un buen trabajo", finalizó.