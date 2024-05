Acosta: "No creo que los pilotos KTM estén nerviosos porque yo sea más rápido"

El joven debutante del equipo GasGas Tech3, que disputa la carrera de casa de su equipo, llegó a liderar la hoja de tiempos durante la Práctica de este viernes en Le Mans y acabó el día con el tercer mejor tiempo, solo superado por las Ducati full factory de Jorge Martín y Pecco Bagnaia, defensores del título y el subcampeonato de 2023.

Las prestaciones de Pedro Acosta no dejan de asombrar, incluso cuando ya nos tiene acostumbrados a hacerlo, con solo cuatro grandes premios celebrados hasta la fecha.

"Este viernes ha ido mejor de lo habitual, es la primera vez que paso a la Q2 rodando solo. Y el ritmo era bueno. Creo que también nos lo hemos tomado con un poco más de calma. El test de Jerez nos ha ayudado mucho a centrarnos y a ser un poco más finos con el gas, llevar la potencia al neumático un poco más suave, digamos que antes era un poco bruto con eso, de alguna manera. Llevo toda la semana entrenando centrado en eso y vamos dando pasitos poco a poco. Al final si tienes a Pol Espargaró y Dani Pedrosa y al técnico que tengo, ¿que puede salir mal?", se preguntó 'el fenómeno' murciano.

Durante la sesión pudimos ver a un Acosta rozando el límite y con alguna salvada que recordó al Marc Márquez de la mejor época.

"La verdad es que me caí hace dos años en el mismo punto donde la he salvado, sabía que hay un bache en ese sitio, iba un poco pasado y la condición era un poco fría para el neumático medio delantero que llevaba en ese momento. Me lo esperaba un poco y por eso lo hemos salvado, que era lo importante porque no podíamos reventar otra moto", dijo en referencia al accidente del Warm Up de Jerez.

Acosta no solo se quita mérito por este tipo de acciones, sino que se lo da a su moto, una KTM RC16 vestida de rojo GasGas.

"Tenemos uno de los mejores trenes delantero de la parrilla de MotoGP y eso te permite hacer ese tipo de acciones, porque también en la curva 5 de Jerez en agua pudimos hacerlo, y no es lo más habitual del mundo. Poco a poco estamos mejorando cosas que no son tan favorables en nuestra moto manteniendo las que van bien", explicó.

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing Foto de: Marc Fleury

Mientras Acosta se clasificaba directamente para la Q2, Brad Binder sufría dos caídas en la Práctica de la tarde, más otra por la mañana que suman ocho en lo que va de año, el que más de la categoría, y Jack Miller, protagonizaba un par de salidas de pista, aunque a última hora lo arreglaba con un giro rápido para acabar sexto.



Problema "de vibraciones" igual que Ducati

La sensación, desde fuera, es que los pilotos oficiales están algo nerviosos ante la superioridad que exhibe el español.

"No creo que sea por eso, ellos van muy rápido también. Al final estamos haciendo nuestro camino, cada uno está probando una cosa para las vibraciones y esta tarde, la marca en general, decidiremos qué camino tomar con ese problema. Igual que en América en la curva 13, aquí en Le Mans, en la ocho, son un poco, no te voy a decir exageradas, pero si bastantes. Así que a ver si lo podemos resolver", explicó Acosta.

Como ya dijo en Jerez, la KTM está sufriendo, en algunos puntos, de vibraciones, lo mismo de lo que se quejan los pilotos Ducati. Motorsport le preguntó a Pedro si la naturaleza del problema es el mismo para ambas marcas. "Sí, es el neumático, no es cuestión ni de la moto ni de la suspensión. Es el neumático que produce vibraciones", dijo.