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Márquez: "Esperaba encontrarme mejor en un circuito con más curvas a la izquierda"

Pese a liderar el FP1 del GP de Hungría, Marc Márquez, tal y como ya avisó el jueves en la previa, no pudo dar un gran paso adelante en el aspecto físico respecto a Mugello.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El de Ducati reapareció en Mugello de la doble operación del 10 de mayo pensando en una recuperación encima de la moto, tanto el fin de semana italiano como el del GP de Hungría, un doblete en el calendario que debe ponerle a tono para llegar a Brno, dentro de tres semanas, ya dispuesto a luchar por todo, según su hoja de ruta corporal.

"Físicamente estoy como en Mugello; ni mejor ni peor", explicó al final del día un Márquez que terminó séptimo en la hoja de tiempos, cumpliendo el primero objetivo de pasar directamente a la Q2.

"La suerte es que este circuito es menos físico que Mugello. A ver si mañana podemos mejorar el estilo de pilotaje, porque hoy fue duro mentalmente. He guardado físico, tirando en sectores", desveló su estrategia de ir entrando en competición.

Pese a todo, Márquez lideró el FP1. "Por la mañana me he visto el primero, pero lejos de las sensaciones que me gustaría tener", encajó con honestidad.

El de Ducati debe luchar contra su otro yo, el que aparece cuando se baja la visera del casco.

"Me he visto más en control porque me encuentro más apurado que en Mugello. Cuando me pongo el casco cuesta frenarse, pero a la segunda vuelta de salir a la pista ya he notado algo raro, y que no estaba pilotando como me hubiera gustado", siguió con sus argumentaciones.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una vez cumplido el primer objetivo de pasar a la Q2, ahora Marc mira hacia el segundo paso del fin de semana. "Salir desde las dos primeras filas de parrilla sería un muy buen resultado".

Cuando le pidieron que ampliara sus sensaciones a nivel de físico, Marc admitió estar algo desilusionado. "Esperaba encontrarme mejor, al estar en un circuito con más curvas a la izquierda", planteó.

"La duda del nervio me la quité en Mugello y ya quedó atrás; pero la duda que tengo ahora es la de los músculos. Cuando abres un brazo siete veces (operaciones), los músculos quedan tocados, y hay que ver hasta dónde pueden llegar ahora", zanjó el #93.

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