Acosta: "No estoy en condiciones de pensar en ganar; a lo mejor mañana la moto no va así"
Pedro Acosta se mostró en su propio mundo este viernes en el GP de Hungría de MotoGP, aunque se muestra cauto ante la progresión que puede tener su KTM.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Si el viernes que se ha marcado Pedro Acosta en el Gran Premio de Hungría de MotoGP lo hubiera protagonizado un piloto de Aprilia o Ducati, probablemente nadie dudaría a la hora de colocarle como favorito a la victoria. Sin embargo, al 'Tiburón de Mazarrón' le toca ser extremadamente cauto respecto a las posibilidades de lograr su primer triunfo dominical este fin de semana en el Balaton Park.
Y dicha incertidumbre reside, sin ir más lejos, en los vaivenes de rendimiento que da su RC16. El español ha pasado de sufrir mucho en Mugello, donde no pasó a la Q2 de manera directa por bastante desventaja, a dominar con mano de hierro la primera jornada en Hungría, con un mejor tiempo en la Práctica de 1:36.827, sacándole nada menos que cuatro décimas al siguiente clasificado, Fabio Di Giannantonio.
De esta manera, Acosta no termina de fiarse de su KTM, que tiende a estancarse más que otras motos a medida que pasa el fin de semana, sin mejorar tanto sábado y domingo respecto al viernes. Así lo indicó el murciano al término de la jornada a los medios en Balaton, entre los que se encontraba Motorsport.com.
"No entiendo por qué la semana pasada fuimos tan mal. Para mí no tiene ningún tipo de lógica que hoy hayamos ido tan bien, y hace una semana sufriéramos tanto", empezó diciendo el #37. "A ver si encuentran alguna explicación, porque si no va a ser muy difícil hacer un campeonato estable".
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"La moto ya encajó bien aquí el año pasado, y fue aquí donde lideré el primer viernes. Pero aún no sabemos si la moto será así de estable durante todo el fin de semana", prosiguió sobre sus dudas.
En cuanto a rivales, Acosta tiene un ojo echado en Marc Márquez: "Ojalá la moto sea estable durante todo el fin de semana. Hay cuatro Aprilia dentro de la Q2, y Marc ha hecho un ritmazo. No estoy en condiciones de pensar en ganar, porque la diferencia entre hoy y el fin de semana pasado es enorme. El ritmo con la goma blanda es bueno, por ese lado tenemos que estar contentos. Lo que me da incertidumbre es la velocidad de Marc Márquez con la goma media, dado que el año pasado ganó la carrera con ella".
"A lo mejor mañana me levanto y la moto no va así. Cada uno estamos teniendo nuestros problemas. En mi caso, a raíz de cambiar una cosa la moto empezó a perder bastante estabilidad. Aquí ese es el único problema, que la moto es inestable, incluso en la recta, que tengo que estar muy concentrado", cerró el bicampeón del mundo.
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