Márquez: "Ya no seré más rápido de lo que fui en el pasado"

Hace dos semanas, en el estreno del Mundial, los pilotos corrieron en Qatar, donde pocos días antes había terminado la pretemporada. Esos ensayos de febrero les dieron el margen que no tendrán este viernes, cuando salgan a una pista que no visitan desde hace un año. En aquella cita de 2023, la que abrió la temporada, Marc Márquez se llevó la pole position y terminó en el podio en la prueba al sprint, antes de caerse el domingo en la primera vuelta. Allí comenzó a torcerse una dinámica que terminó llevándole a romper su contrato con Honda un año antes de que expirara.

En Losail, Márquez terminó el cuarto el domingo, en el que él definió como un buen comienzo de su etapa en Gresini. El objetivo para este fin de semana es mejorar ese resultado comenzando por el viernes, una jornada en la que deberá ser rápido ya de entrada, para que no se le complique la cronometrada y todo lo que le sigue.

"El enfoque del fin de semana es el mismo que en Qatar. Aquí contamos con un nuevo elemento: tenemos que ser rápidos desde el viernes. El primer objetivo es pasar directamente a la Q2", resumió el español, muy contento con el prototipo de que dispone, a pesar de estar, al menos sobre el papel, un paso por detrás del que pilotan Pecco Bagnaia y Jorge Martín: "Para mí, la Ducati de 2023 no es mejor ni peor [que la de 2024]; es la que tengo. Yo me siento mejor que con la moto del año pasado. Aún no he descubierto todo el potencial de la Ducati".

Márquez compartió escena en la rueda de prensa previa con Pedro Acosta, con quien también coincidió en pista durante buena parte de la última carrera.

"Ya lo dije el año pasado y lo reconfirmé en Qatar: Pedro será uno de los pilotos a tener en cuenta, tanto en el presente como en el futuro. Cuando tienes talento vas rápido sobre cualquier moto", opinó el corredor de Cervera (Lleida), que ya lleva más de una década en la categoría de las motos pesdas.

"Hace dos días tenía 20 años y me batía con leyendas como Valentino Rossi; ahora se hacen esas comparaciones con Acosta. Es el proceso natural. Llegarán jóvenes que te irán arrinconando", reflexionó el catalán, que parece tener muy asumido cómo lidiar con el paso del tiempo.

"Ya no seré más rápido de lo que lo fui en el pasado. Porque cuando eres joven tienes esa chispa. Pero ahora tengo experiencia y tengo que aprovecharlo", concedió el de Gresini, que no tiene contrato para 2025 aunque tampoco parece preocupado por ello: "Si me divierto y los resultados llegan tendré más opciones de encontrar un buen sitio. Solo quiero centrarme en mí", remachó Márquez.