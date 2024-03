Martín: "Creo que Portimao es el circuito más desafiante de la temporada"

Jorge Martín llega a Portimao con la intención de seguir mejorando sus sensaciones con la Ducati de 2024. El piloto español se encontró tan bien como siempre el sábado de Qatar, al conseguir la primera pole del año y al ganar la carrera al sprint después. Sin embargo, en la prueba larga del domingo le costó un poco más, y finalizó tercero por detrás de Brad Binder y Pecco Bagnaia, que salió de Losail como líder del Mundial.

Este jueves, en la rueda de prensa de pilotos previa al Gran Premio de Portugal, los tres pilotos del podio se juntaron para comentar sus sensaciones de cara a la segunda cita del año. Y Martín afrontará el fin de semana en uno de los circuitos que más suponen un reto dentro del calendario actual, de acuerdo con sus propias palabras.

"Veremos el potencial aquí, es difícil de decir", comenzó diciendo el madrileño ante los distintos medios de comunicación congregados. "Pero Portimao es un circuito que me gusta. El año pasado me mostré fuerte, tuve algunos problemas durante la carrera pero teníamos buen ritmo para luchar. Así que ya veremos. Creo que estoy en una buena condición. A ver si somos capaces de encontrarnos mejor con la moto nueva, creo que estamos encontrando el camino".

"Portimao es bastante desafiante, creo que el circuito que más lo es de la temporada. El piloto marca la diferencia, porque tienes muchas subidas y bajadas y tienes que gestionar muy bien el gas, el freno trasero, la trasferencia de peso del cuerpo... Aquí la moto no es tan importante. Lo es, pero quizás es donde importe menos" siguió, remarcando la importancia del piloto.

Pero, más allá de cómo estará a nivel deportivo con la Ducati GP24, muchos ojos están puestos en Martín por saber cuál será su futuro en MotoGP. El de San Sebastián de los Reyes ya ha dejado claro que su objetivo es correr en un equipo de fábrica, a poder ser en Ducati, aunque no se cierra puertas, sabedor de que su etapa en Pramac está acabando. Y más con la llegada a la casa de Borgo Panigale de Fermín Aldeguer, de quien no se ha anunciado equipo, aunque todos presuponen que será a la escuadra de Paolo Campinoti.

Martín felicitó al murciano, a quien le une una buena amistad, por su fichaje, y analizó el buen momento del motociclismo español: "En primer lugar, quiero darle la enhorabuena a Fermín. Es un gran amigo mío. Creo que es una situación similar a la mía: yo llegué a Pramac en una moto de fábrica, es bastante similar, y se lo merece. Ya lo demostró a finales de 2023. En cuanto a los pilotos españoles, las buenas condiciones meteorológicas tal vez hacen que podamos entrenar más, tenemos muy buena escuela y todo el mundo viene a España, así que tenemos más pilotos en los campeonatos. Contamos con muchísimo talento".

"No es el momento de hablar del futuro. Ya he demostrado mi valía, y tengo mucho tiempo para demostrarla este año. Mi mánager es quien se ocupa de trabajar en estos asuntos", dijo posteriormente, volviendo a resaltar que aún no piensa en qué le deparará el futuro.

Después, Martín analizó la estrategia de Bagnaia en Losail, de ir fuerte desde el principio, lo contrario a lo que hizo él: "Yo pensaba que quizás sería mejor mantener la calma al principio en la carrera de Qatar, y parece que Pecco sabía cuál era mi estrategia y él se mostró más agresivo. Estar cerca y ponerse delante es importante, pero bueno. La estrategia depende mucho del circuito y de lo que pienses que va a pasar, porque entonces analizas así la presión de los neumáticos. Yo pensaba que iba a estar delante, y en cuanto me quedé rezagado me resultó más difícil".

"Si hubiese pensado que alguien me iba a adelantar, habría jugado mejor con la presión de las gomas, y habría podido recortar más la distancia. Pero depende del circuito, cada uno requiere de una forma distinta de abordarlo".

Más tarde, Martín comentó su elección de la Desmosedici GP24 sobre la moto de la pasada campaña: "A mí me costó bastante decidirme entre la GP23 y la GP24. Me parecían similares. Son distintas, pero a nivel de velocidad son bastante iguales. Pensé que escogiendo lo mismo que Pecco también tendría las mismas oportunidades, como mínimo. Sin duda, la Ducati ha mejorado un poquito, creo que es más estable, pero es difícil traducirlo en décimas".

Y por último, el #89 habló de Aprilia como gran rival de la firma boloñesa, sin querer dejarse en el tintero a KTM: "Les veo muy fuertes. Pudimos comprobarlo en Malasia, en la simulación de la carrera al sprint, y también en Qatar. En la sprint de Losail, con tres vueltas más Aleix Espargaró habría ganado, pero luego el domingo tuvo algunos problemas. Considero que la Aprilia está siendo bastante competitiva. Ellos, KTM y Ducati van a estar por delante del resto", finalizó Martín.