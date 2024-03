Acosta: "En Qatar cometí un error, lo acepto. Lo fácil sería echarle la culpa a la moto"

Tras la formidable actuación de Pedro Acosta en Qatar en el gran premio inaugural de la temporada, el propio corredor murciano advirtió que había estado dos días de test en aquel trazado, igual que en Malasia, donde estuvo cinco en febrero, y que las dificultades iban a llegar cuando tuviera que afrontar circuitos en los que no ha rodado nunca con la MotoGP.

"Hay que ser realistas en todas las situaciones, tanto en las que podamos ir bien como es ir a Malasia a final de año, como todas las malas que van a venir ahora cuando vamos a ir a circuitos donde no he rodado nunca con la MotoGP, y voy a tener que dedicar los FP1 para ver los secretos de los circuitos. En Malasia en el shakedow el primer día no estuvimos lejos, el primer día en Qatar estuvimos segundos, el problema es que un día de test son ocho horas y aquí son 45 minutos. Tenemos que tener los pies en el suelo tanto para lo bueno como para lo malo", explicaba el piloto de GasGas Tech3 este jueves en Portimao, en la previa del Gran Premio de Portugal que se celebra este fin de semana.

Uno de los atajos que puede utilizar el corredor es fijarse en los otros pilotos de la marca.

"Lo primero de todo es que la moto de este año ha cambiado respecto a al del pasado, es mejor. Tener a Brad Binder justo en el box de al lado me puede ayudar mucho, sobre todo si hay una oportunidad de ponerme detrás y ver cosas, también con Jack Miller, o con Pol Espargaró que está por el circuito y aunque ahora trabaje para la televisión quieras o no para él es inevitable echar un ojo cuando pasa un piloto por la pista, y siempre puede ayudar. Creo que cada vez estamos teniendo un equipo del Grupo Pierer Mobility más grande, quieras o no contamos con toda la infraestructura de KTM, no solo de GasGas. Es como si tuviéramos dos equipos en uno, tenemos que estar muy concentrados porque hay mucha gente alrededor mirando para que las cosas vayan para adelante".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3, Marc Márquez, Gresini Racing, Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aunque nada tiene que ver con MotoGP, Acosta ha ganado tres de las cuatro carreras que ha disputado en este trazado, el que más, lo que sin duda evoca buenos recuerdos.

"Sin duda, pero los recuerdos si no los recuerdas se olvidan, y esto es nuevo. Hay que empezar con calma y con los pies en el suelo, porque sino luego la hostia es muy gorda. Con calma que paso a paso seguro que llegamos donde queremos".

En la rueda de prensa previa al inicio del fin de semana, Acosta aseguró que no había tenido problemas con el brazo y que todo se redujo a que había quemado el neumático trasero. Cuando le preguntaron por unos problemas con los antebrazos, tiró balones fuera.

"No he odio nada, todo está bien con el antebrazo, si ves las repeticiones en televisión el neumático iba sacando humo, en Moto2 ibas 24 vueltas con el gas a tope sin pensar en el neumático. Eso viene de ahí, pero tenemos que aprende a gestionar ahora porque es diferente".

Cambio en el pulsador del dispositivo trasero

Pero la realidad es que un cambio en la ubicación del pulsador situado en los semimanillares para gestionar el dispositivo de altura trasero, también le jugó una mala pasada.

Motorsport.com le preguntó a Acosta si la posición del botón en la moto iba a cambiar para esta carrera.

"Ha cambiado ya", dijo inmediatamente. "Ha cambiado, ahora lo han hecho mucho más pequeño y más cerca de la mano, ahora es para mi mano, que es más pequeña, porque el otro estaba muy lejos y no estaba hecho para el tamaño de mis dedos. Les expliqué que no podía llegar, que tenía que sacar toda la mano del manillar para pulsarlo. Me han traído uno nuevo y si no va bien volveremos a uno antiguo que es el que está usando Dani ahora", en referencia a Dani Pedrosa, que esta semana ha estado haciendo test en Jerez. "Los problemas deben estar solucionados ya", resume el murciano.

Sin embargo, por si no fuera así, KTM le ha preparado algunas alternativas.

"Hay como cuatro o cinco planes diferentes con el dispositivo ese. Al final han traído algo que es lo que tenemos que mirar de cara al futuro, pero si no nos va bien, podemos volver a uno que llevé en Valencia (noviembre año pasado), en Malasia (test) o Qatar (test), porque eso solo nos pasó en la carrera. Hay varias alternativas y, además, el test team ha estado estos días en Jerez entrenando y probando soluciones para este problema. Si no es de una manera, será de otra, pero esto ya no volverá a pasar", dijo.

Acosta asume la culpa de la gestión del neumático

Pese a que no pudo luchar por el podio al final, el debut de Acosta en MotoGP tuvo una repercusión enorme.

"Se ha hablado mucho, pero no me gusta mucho leer, solo lo malo, con lo bueno todo el mundo vuela rápido. Vi la carrera, los entrenamientos y tenemos que estar contentos. ¿Qué pasa, cometimos un error?, vale, se acepta, se tira para adelante y a la próxima no nos pasará. He visto la carrera y en la vuelta 14 iba echando humo detrás, es normal que no llegara al final . Ya tengo la experiencia, me han comparado mucho en el equipo con la gestión que hizo Brad del neumático trasero, es verdad que el delantero lo salvamos bien. Pero en la curva 10 y 11 quemamos mucho neumático siendo tan agresivos. Pero hemos aprendido lo que hay que hacer y lo que no, es muy fácil hacer oídos sordos, decir que yo no me he equivocado y echarle la culpa a la moto".

Fermin Aldeguer, Speed Up Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Aldeguer ha anunciado su fichaje por Ducati "demasiado pronto"

Esta semana se ha sabido que Fermín Aldeguer, otro talento joven originario de Murcia, como Acosta, ha fichado por Ducati para promocionar a MotoGP en 2025.

"Tengo ya bastante problemas yo como para pensar en los rivales del futuro. Ha fichado con la que por ahora es la mejor moto del Mundial, de momento porque KTM viene pisando fuerte. Creo también que es un poco pronto para anunciar un fichaje de este tamaño, del salto a MotoGP. Pero si el chaval se queda más tranquilo, mejor", apunta un Acosta que el pasado año tuvo que esperar hasta octubre para que se anunciara su paso a MotoGP.

"En general, desde que se anunció en Indonesia que iba a subir a MotoGP fue un boom muy grande para todo el mundo, la gente ya no pensaba en el Pedro Acosta de Moto2, solo pensaba en el Pedro Acosta de MotoGP, igual que le va a pasar a él (Aldeguer). Es una situación que lleva a que se hable mucho antes de tiempo", zanjó el chico del Puerto de Mazarrón.