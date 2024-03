Marini: "El miércoles sufrí una caída en Jerez como la de Márquez en 2020"

El nuevo piloto de Honda está dispuesto a sacar adelante el desarrollo de la Honda RC213V 2024 con trabajo y empeño, y esta misma semana, antes de viajar a Portimao para participar en el Gran Premio de Portugal, que se celebra este fin de semana, estuvo entrenando en un test privado en el Circuito de Jerez, donde había varios equipos de pruebas de MotoGP, entre ellos KTM, Aprilia y también Honda con Stefan Bradl.

Este jueves, en la previa de Portimao, Motorsport.com le preguntó a Luca Marini cómo había ido el test, ya que algunas informaciones apuntaban a que había sufrido una fuerte caída.

"Después de Qatar hemos entrenado en Jerez, ayer, y me di una 'hostia' increíble", admitió el italiano. "La moto quedó un poco tocada, pero la pudieron traer hasta aquí y la han arreglado. Afortunadamente no me hice daño, pero la caída fue muy fuerte", subraya.

"Fue una caída idéntica a la que sufrió Marc Márquez cuando se hizo daño en Jerez (2020), en la curva 3, afortunadamente la moto no me golpeó, pero la caída fue igual", amplió su explicación el piloto de Honda.

Con las concesiones abiertas, los pilotos titulares de Honda pueden hacer todos los test que quieran, y donde quieras, con la única limitación de un tope de neumáticos al año.

"De momento no tenemos un programa definido, pero yo estoy abierto a girar cada día, siempre que se pueda", se ofrece Luca, que admite que "este último test se decidió en el último momento, no estaba programado de antemano, independientemente de lo que sucedió en Qatar. La pista estaba alquilada por los test team de Ducati, Aprilia, KTM y Honda, la logística era sencilla", dice.

"Cada vez que tengamos la oportunidad hay que aprovecharla, estamos desarrollando la moto bajo todos los puntos de vista. Stefan Bradl está haciendo una gran trabajo, pero es uno solo, no puede hacer más de 50 o 60 giros al día. Hay un limite de gomas y si le podemos ayudar siempre es mejor para la fábrica. Porque si hay diferentes pilotos que opinan lo mismo, facilita el trabajo de los ingenieros".

Marini no cree estar en el peor momento de su carrera

Test al margen, Marini está sufriendo con su adaptación a la Honda, y está en un momento difícil, pero no el peor de su carrera. "No, absolutamente no", niega.

De cara al fin de semana, el hecho de que nadie este año haya hecho test en Portimao puede ajustar un poco las cosas.

"Es una pista diferente a las que hemos visitado hasta ahora. En el pasado la Honda ha ido bien, pero el año pasado fue la primera carrera de la temporada y todos los constructores luego mejoraron mucho, veremos cuál es nuestro potencial aquí. Tengo curiosidad de salir a la pista el viernes, será un día importante, dedicaremos una parte del día a modificar la moto para la puesta a punto, pero debemos dedicar también tiempo para el time attack y ver quién entra y quién no a la Q2, será interesante", zanja el de Pesaro.