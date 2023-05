Marc Márquez pasó una revisión médica este jueves en el centro médico del Circuito Bugatti, en Le Mans, donde los doctores responsables del Gran Premio de Francia revisaron la documentación de los médicos del piloto, que superó las pruebas a las que fue sometido para obtener el apto y poder tomar parte, este fin de semana, en la quinta ronda del Mundial 2023 de MotoGP.

Márquez se lesionó en la primera carrera de la temporada, el domingo de Portimao, a mediados de marzo, y tras pasar por el quirófano por una fractura en la base del dedo pulgar de la mano derecha, no pudo participar en los tres siguientes eventos, los de Argentina, Estados Unidos y en el pasado Gran Premio de España.

El piloto viajó hasta Jerez, pero para atender obligaciones con sus patrocinadores, a la espera de poder recuperarse de la lesión. Ya entonces confirmó que, aunque no sería seguro, su objetivo era volver en Le Mans, una vez que la fractura siguiera curándose. Y ahora, finalmente completará su regreso a los circuitos en el GP de Francia de este fin de semana.

Ante la previsión que el de Cervera pudiera estar en el Circuito Bugatti, el Repsol Honda Team se adelantó y le inscribió para el Gran Premio de Francia, algo que no había hecho para las pruebas anteriores. En las últimas horas, los doctores que le habían intervenido ya le habían dado el 'apto' para correr en el país vecino, por lo que el visto bueno del equipo médico oficial de MotoGP era prácticamente un trámite.

Cabe destacar que, además, Marc Márquez está de doble enhorabuena. Y es que el recurso de Honda por la sanción de Portimao llegó a buen puerto. El tribunal de apelación de la Federación Internacional de Motociclismo dio el martes la razón a la marca del ala dorada y el #93 no tendrá que penalizar por el accidente con Miguel Oliveira.

La sanción, prevista para el Gran Premio de Argentina, fue cambiada para Austin por la FIM después de que se confirmara que Márquez no podría estar en Termas. El organismo federativo confirmó tras el recurso que, al no estar en Argentina, la sanción se daba por cumplida con la no aparición del piloto, como se había cumplido otras veces en el Campeonato del Mundo.