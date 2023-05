Tras terminar en el podio en la primera prueba sprint de la temporada, en Portugal, el de Honda se cayó al día siguiente y se fracturó la base del dedo pulgar de la mano derecha, una lesión que le ha obligado a perderse las últimas tres paradas del calendario.

El resultado de las pruebas radiológicas a las que se sometió este mismo martes fueron lo suficientemente buenos como para que los doctores que le intervinieron el mismo domingo del accidente, los mismos que han tutelado su recuperación, le dieran la luz verde para viajar a Francia, donde este viernes volverá a subirse a su Honda.

"Estoy de vuelta y ahora toca volver a coger ese ritmo, ese físico que tenía en pretemporada. Es cierto que llevo un mes y medio sin coger ningún tipo de moto, por la fractura, y ahora me subiré a una MotoGP directamente. Pero los doctores son los que mandan, y todos coincidieron en que aquí sí podía estar", resumió Marc Márquez a los micrófonos de DAZN, ya en Le Mans, donde espera volver a familiarizarse con la rutina y las exigencias de un prototipo de MotoGP.

A pesar de circular a 80 puntos de Pecco Bagnaia, el líder de la tabla general, el de Cervera (Lleida) afronta este regreso con la cabeza fría, al menos el jueves, consciente de que no puede recuperar el terreno perdido de una sola tacada.

"De entrada, no puedo afrontar la primera carrera en un mes y medio pensando en remontar, en estar delante. Tengo que salir y sacar el máximo de la situación. Si me tengo que buscar la vida me la buscaré, como siempre, y a partir de allí veremos cómo va el fin de semana", advirtió el #93, quien, de momento, ni siquiera se ha planteado qué opciones tiene de pelear por el título: "Hay que pasar esta carrera, para luego trabajar el físico. Será después, en Mugello, Alemania y Holanda, en esos tres eventos tan seguidos, donde veremos si hay alguna opción de título o no", argumentó el catalán.

Esta semana ha sido la de las buenas noticias para Márquez. Antes incluso de saber que iba a poder correr en Francia, el tribunal de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) le notificó que quedaba exonerado de la sanción de doble vuelta larga que le había caído en Portimão, al considerar que ya había saldado su deuda al saltarse la prueba en Argentina, por lesión.

"Me parece bastante lógico [el desenlace]. Yo estuve de acuerdo con la sanción, porque cometí un error, pero firmé que la tenía que cumplir en Argentina. Luego eso alguien lo cambió, no sé muy bien por qué. Si fue un error de los comisarios yo no tengo por qué pagar por ello", zanjó Márquez.