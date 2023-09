Márquez: "Bien por Honda por reaccionar e implementar cambios"

El sábado de Marc Márquez en Japón ha seguido el tono positivo que se pudo ver en la India y que, en aquel caso, se relacionó con el hecho de ser un circuito nuevo sin datos para los pilotos y equipos. Pero en un circuito de sobras conocido como Motegi, Marc logró superar el corte de la Q1 y ya en la sprint, luchar por la cuarta posición durante muchas vueltas, incluso al principio con Pecco Bagnaia, hasta que al final perdió algunas posiciones con las Ducati de Johann Zarco y Marco Bezzecchi.

Y si en la pista las cosas van algo mejor, en los despachos Honda están forzando la máquina con cambios para tratar de convencer al piloto, como el adelantado por Motorsport.com con el nombramiento de Shin Sato como nuevo responsable técnico.

"Los cambios en Honda demuestran que hay reacción. Cuando un proyecto está en esta situación tiene que haber cambios. Cuando en una empresa no salen los números tiene que haber cambios arriba. Yo creo que la estructura que hay es buena, es muy humana y trabajadora. Pero sí que es cierto que el camino que se ha tomado últimamente no fue bueno. Yo desde 2020 estuve fuera durante mucho tiempo, y al volver me di cuenta de que la dirección que había tomado la moto era otra. No es que esta moto sea peor que las otras, porque nosotros vamos más rápido que en 2020 y 2019, pero es que los demás han mejorado más. Así que bien por Honda por reaccionar, implementar cambios e intentar coger el nivel que está marcando Ducati y KTM", fue la valoración de Marc respecto a ese anuncio.

"El tiempo dirá si los cambios son suficientes. No significa cambiar personas y que la cosa vaya bien de un día para otro", advirtió, sin embargo, dejando claro que su decisión de futuro tiene otros condicionantes.

Ya en el plano de la carrera, Marc explicó una vez más la perdida de rendimiento.

"Como todas las sprint, salimos bien, pero nuestra goma empieza a caer en la cuarta vuelta y las suyas aguantan hasta la séptimo o la octava. Estaban viniendo muy rápido. Lo intenté, desde la primera vuelta, apretando a Pecco también. Ya se ha visto la tendencia que veremos en la carrera de mañana. En India no teníamos tanto límite, porque era más de la pista y de la goma, pero aquí los demás tienen esa extra".

Sobre la puesta a punto e su moto y las diferencias con las otras Honda, Marc fue bastante claro.

"En puesta a punto todas las Honda van igual que nosotros; todos los demás han seguido el camino que en Misano marcó Santi Hernández y su grupo, que es completamente distinto al que recomendaba la marca. Me fijo poco en las otras Honda; me fijo en los de delante. Hice una gran carrera pero en según qué vueltas me sacaba siete u ocho décimas", zanjó.

Marc Márquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images