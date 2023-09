Bagnaia: "Si Martín me supera será porque lo está haciendo mejor"

El italiano de Ducati lideraba el Mundial de MotoGP con 66 puntos de ventaja tras la carrera sprint del Gran Premio de Catalunya, a principios de septiembre. Pero desde la caída el domingo de Barcelona, Pecco Bagnaia no ha dejado de ceder puntos en favor de un Jorge Martín que, tras la victoria de este sábado en Motegi, está ya a solo 8 puntos del liderato.

Para tratar de que la brecha entre los dos primeros no se cerrara todavía más, Bagnaia tuvo que poner toda la carne en el asador para superar a un Jack Miller que fue tercero durante toda la carrera y que se defendió de maravilla hasta las dos últimas vueltas, cuando fue superado por Pecco.

"Siempre, cuando tienes a alguien como Jack delante sabes que será difícil. Porque frena muy tarde. Mañana será otra historia, porque hoy conseguir más era imposible. Esperaba tener más agarre trasero, pero no había más", resumió el italiano tras la carrera.

La primera 'salvada' de Pecco ya llegó en la cronometrada de la mañana, cuando logró hacer un par de vueltas rápidas y acabar clasificando en primera fila, después de estar muy lejos de ello con el primer neumático de la Q2, lo que hubiera comprometido aún más sus opciones.

"En la cronometrada tenía mucho agarre detrás, y luego se fue. Tenemos que ver qué ha pasado con ese tema".

Además de haber perdido 58 puntos en menos de un mes respecto a Martin, la situación para este domingo es que, matemáticamente, el español podría colocarse líder del Mundial, solo repitiéndose el resultado de hoy.

"Me voy a concentrar en mi mismo, pero si Martín me supera será porque lo está haciendo mejor que nosotros. Pero yo ya sé lo que es la presión, de modo que me concentraré en mí y me olvidaré de los demás", zanjó el de Turín.

Francesco Bagnaia, Equipo Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images