Binder: "Espero que mañana estemos para luchar por ganar"

La carrera al sprint del Gran Premio de Japón de MotoGP deparó a un Jorge Martín imparable. El español consiguió su quinta victoria en las pruebas cortas en lo que va de curso para seguir su remontada hacia el liderato del Mundial con respecto a Pecco Bagnaia. Pero al menos hubo un piloto que pudo acercarse al demoledor ritmo del madrileño: Brad Binder.

El sudafricano hizo valer sus buenas sensaciones durante el fin de semana, aprovechando que está montando en su KTM el nuevo chasis de fibra de carbono que ya probó Dani Pedrosa en Misano, y consiguió una meritoria segunda posición. Y es que Binder pudo seguir a Martín en los primeros compases. En la segunda mitad de carrera se le escapó, pero nunca llegó a estar presionado por Bagnaia y Jack Miller, que lucharon por el último cajón del podio.

Al término de la sprint, el #33 reconoció que el ritmo del de Ducati era prácticamente imbatible, y que acabó saliendo una carrera más rápida de lo que esperaba en un principio. Su estrategia era rebasar al español cuanto antes, pero eso nunca se produjo.

"Sin duda, el ritmo de Jorge al principio era de locos", empezó Binder. "Creo que estaba muy cerca del de la clasificación, las vueltas que estaba haciendo le habrían garantizado el pase directo a la Q2. El ritmo era increíble. Esperaba que la carrera fuera rápida, pero no tanto. Lo he dado todo para engancharme a Martín, quería adelantarle en los primeros compases, pero no llegué a tener esa oportunidad".

Sin embargo, y a pesar del nivel exhibido por Martín, el piloto de 28 años no le pierde la cara al domingo y espera poder luchar con Martín y Bagnaia, si está en la brecha, siempre y cuando solucione los últimos flecos en su moto: "Mi objetivo para mañana es cuadrar todos esos pequeños detalles que he ido observando hoy, y espero que estemos para luchar".

"Definitivamente, lo voy a intentar [parar a Martín]. Ese es mi objetivo, creo que tenemos que entender algunas cosas de hoy, después de la carrera al sprint. Es la primera vez que utilizamos el nuevo basculante y si limamos algunos aspectos podremos hacer una mejor carrera", siguió para finalizar un Binder que no quiso soltar prenda sobre el nuevo chasis de fibra de carbono.