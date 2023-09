Martín: "Binder me hizo forzar más de lo que esperaba"

Lejos de ser una victoria plácida y demoledora, pese a cruzar la meta con 1.4 de ventaja sobre el segundo, la de Jorge Martín fue una carrera trabajada y, sobre todo, muy difícil al principio, cuando el sudafricano Brad Binder le presionó hasta llevarlo al límite, una dificultad que el español supo gestionar sin cometer ni un solo error para sumar 12 puntos más en su persecución al líder del campeonato, el italiano Pecco Bagnaia.

"Sí que fue una carrera dura; me la esperaba más lenta. Pero en el momento en que me he visto que tenía buen ritmo, he sacado todo lo que tenía. Brad me hizo forzar más de lo que me esperaba", admitió el español de Pramac.

"Me centré en buscar cosas para mañana. La elección de la goma está clara, de modo que espero que no nos equivoquemos como en la India", introdujo el madrileño, que por la mañana había logrado la pole, la segunda de la temporada. "En la clasificación he podido hacer una gran vuelta. Ayer no me salían las cosas en ese sentido. Pero cuando coloqué la goma blanda me salió la primera buena de todo el fin de semana", admitió.

"Estamos trabajando algunos detalles para entender la puesta a punto, que hemos hecho cambios y nos puede ayudar. Espero mañana poder ir con mas calma gestionando las gomas, vamos a ir a por otra victoria el domingo".

Martín no esperaba poder escaparse al final más de un segundo. "Pensaba que Marc Márquez, Pecco y Brad tendríamos un ritmo muy parecido, pero al final pude despegarme lo suficiente".

Antes de la carrera hubo unos momentos de tensión, ya que el director técnico del campeonato estaba junto a la moto de Martín, con Gigi Dall’Igna y Gino Borsoi, muy preocupados.

"Antes de salir la moto marcaba un error. Al volver del baño he visto que estaban todos los ingenieros a mi alrededor, también Dall’Igna. Al parecer era solo un sensor, pero fue importante mantener la calma", dijo.

Tras esta nueva victoria, la quinta de la temporada en carreras sprint, y tercera consecutiva para el español, Martín se coloca a solo 8 puntos de Bagnaia en al general del Mundial, una distancia que recortará este mismo domingo en el caso que se repitiera el resultado de hoy.