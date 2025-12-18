Márquez lleva el Mundial de MotoGP hasta unas cifras récord

La trama del relato ha sido cosa de los Márquez, especialmente de Marc aunque también de Alex, un invitado a priori inesperado que, con el avance del curso más largo de la historia (22 eventos en 18 países), ha contribuido a que los aficionados se enganchen más que nunca a un campeonato metido en un proceso de cambio acelerado desde la entrada en escena de Liberty Media.

Según un informe publicado este mismo jueves por Dorna, la compañía encargada de gestionar el certamen, la comunidad global de seguidores ha alcanzado los 632 millones, una cifra que supone un crecimiento del 12% respecto de lo registrado en 2024. En paralelo, la asistencia a los circuitos, que sigue siendo una de las grancdes asignaturas pendientes del momento en MotoGP, llegó a un récord de 3,6 millones de espectadores, con un momento álgido que tuvo lugar en Le Mans (Francia), donde se congregaron 312.000 fans.

Según la información de las audiencias que maneja Dorna, y que, eso sí, mantiene en el ámbito de la confidencialidad, el seguimiento a través de la televisión experimentó un crecimiento del 9% de media, un aumento considerable pero mucho menor que el incremento del 26% de las sprint. En este sentido, vale la pena destacar que el departamento de televisión sigue sin anunciar qué teleoperador ofrecerá MotoGP en Italia a partir de 2026, dado que el contrato con Sky Italia expira el próximo 31 de diciembre.

En el ámbito digital se superaron los 60 millones de seguidores en redes sociales, hasta el extremo de llegar a los mil millones de minutos reproducidos en el canal oficial de YouTube. Por otro lado, los datos demográficos constatan que más de la mitad de los aficionados tienen menos de 35 años, circunstancia que lleva a pensar la penetración que tiene MotoGP entre las nuevas generaciones.

"Este curso ha sido histórico, y un claro reflejo del trabajo que hemos hecho para abrir nuestro deporte a nuevos públicos, a la vez que fortalecemos la conexión con nuestros aficionados", explica Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna. "Este año demuestra la fuerza y ​​el dinamismo de nuestro deporte hoy en día, y deja claro el poder de MotoGP para cautivar en todo el mundo", remacha el ejecutivo.