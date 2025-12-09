MotoGP 2025 rompe récords de asistencia: solo dos circuitos bajan su público

MotoGP alcanzó en 2025 un hito histórico: más de 3,6 millones de aficionados acudieron a los circuitos del mundo. Una cifra nunca antes vista.

Superando 2024: MotoGP MotoGP bate todos los récords de asistencia en 2024

El aumento es impresionante: tras los tres millones de espectadores en 2024 y la ampliación del calendario a 22 fines de semana de carrera, la categoría reina alcanzó en 2025 una nueva dimensión de popularidad. El CEO de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, hizo un balance muy positivo en la final de temporada en Valencia.

"Esta temporada ha sido extraordinaria, con cifras de espectadores récord y carreras inolvidables. La marca de los 3,6 millones muestra lo mucho que la MotoGP crece a nivel mundial sin perder sus raíces. Valencia fue el final perfecto."

Un boom global desde el inicio de la temporada

Desde el comienzo de la temporada ya se intuía que 2025 podría ser un año récord. Buriram abrió la temporada con 224.634 espectadores, más de 19.000 que el año anterior. Termas de Río Hondo devolvió la serie a Sudamérica tras un año de ausencia y reunió a casi 209.000 aficionados, convirtiéndose en un éxito de público.

Incluso en Austin, donde los organizadores no publicaron las cifras completas por día, estimaciones internas indicaron que con unos 125.000 aficionados superaron fácilmente los números del año anterior. Y también Lusail, tradicionalmente de asistencia más moderada, creció de manera notable.

Los circuitos tradicionales de Europa, con buena asistencia

En Europa, esta tendencia continuó. Especialmente los grandes circuitos tradicionales ofrecieron imágenes impresionantes: Jerez registró 224.420 espectadores, la mayor afluencia en años, con un aumento de más de 43.000 respecto a 2024.

Mugello y Misano también confirmaron su estatus como citas fijas del calendario y aumentaron claramente sus cifras. Un verdadero hito lo marcó Assen. La "catedral del motociclismo" superó por primera vez los 200.000 aficionados, con 200.104 espectadores.

De manera similar, el Sachsenring se presentó con fuerza, consolidando con 256.441 aficionados su reputación como uno de los eventos más concurridos del deporte alemán.

Más de 300.000: Le Mans, el circuito con más audiencia

El regreso a Brno, uno de los circuitos más icónicos de MotoGP, también tuvo una respuesta abrumadora. 219.544 aficionados celebraron allí el regreso: una señal clara de cuánto echaba de menos la región el Gran Premio de la República Checa desde 2020.

Barcelona, por su parte, reunió a más de 187.000 aficionados, la mayor cifra desde 2008, y Portimao estableció un nuevo récord del circuito con 183.102 espectadores.

Pero la mayor afluencia de lejos se registró en el Gran Premio de Francia: con 311.797 espectadores, Le Mans no solo fue el evento más concurrido del año, sino que también estableció un nuevo récord histórico. Los aficionados crearon durante los tres días un ambiente incomparable en Europa.

Sudeste asiático: un ancla creciente de MotoGP

Fuera de Europa, los mercados del sudeste asiático vivieron un verdadero boom. Mandalika, presente en el calendario solo desde 2022 y por tanto uno de los circuitos más jóvenes de MotoGP, se convirtió en un imán para el público con 140.324 aficionados.

Japón también experimentó un aumento significativo este año, con algo más de 90.000 espectadores. Además, Phillip Island y Sepang lograron un ligero crecimiento.

El broche final de la temporada lo puso la carrera en Valencia. Tras las graves inundaciones del año anterior, que provocaron el traslado del GP a Barcelona, el Gran Premio volvió con toda su fuerza y los aficionados con él. 205.319 espectadores supusieron un aumento de más de 70.000 respecto a 2024.

Dos circuitos registran pérdidas de audiencia respecto a 2024

Por supuesto, algunos circuitos fueron en la dirección contraria. Silverstone y Spielberg estuvieron por debajo de las cifras del año anterior. En Austria, la capacidad se limitó por motivos de seguridad, mientras que en Reino Unido se enfrentan a cambios climáticos y problemas de infraestructura.

El regreso a Hungría en el nuevo Balaton Park Circuit también quedó por debajo de las expectativas, con 80.105 espectadores. Solo Lusail registró menos aficionados a pesar de un crecimiento general.

Comparación 2024 vs. 2025: Los mayores aumentos

Circuito Espectadores 2025 Variación respecto a 2024 Buriram 224.634 +19.291 Jerez 224.420 +43.131 Le Mans 311.797 +14.326 Mugello 166.074 +9.398 Assen 200.104 +7.550 Sachsenring 256.441 +3.615 Barcelona 187.086 +10.402 Misano 174.821 +11.263 Motegi 90.096 +9.965 Mandalika 140.324 +19.072 Portimao 183.102 +8.488 Valencia 205.319 +70.471

Los cinco fines de semana de carrera más populares de 2025

Posición Circuito Espectadores 2025 1 Le Mans 311.797 2 Sachsenring 256.441 3 Buriram 224.634 4 Jerez 224.420 5 Brno 219.544

¿Cuándo empieza 2026?: MotoGP MotoGP anuncia las fechas y los circuitos de los test de pretemporada 2026