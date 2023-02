Los consejos que Márquez le daría al Marc del pasado

Cargar el reproductor de audio

Una de las grandes preguntas e incógnitas de la temporada 2023 de MotoGP es si Marc Márquez y Honda podrán darle la vuelta a su situación y luchar por el campeonato. El español ha estado entrenando muy duro en los últimos meses, pero reconoce que todavía no está al 100%.

En los últimos años, sus repetidos problemas de diplopía y su sufrimiento a raíz de una fractura que sufrió en julio de 2020 y que todavía arrastra en el tiempo, con múltiples operaciones, han sido todo un quebradero de cabeza para el de Cervera. Sin embargo, eso no ha frenado a un piloto que en lo único que piensa es en volver a lo más alto de la clasificación más pronto que tarde.

No obstante, el tiempo ciertamente no juega a su favor. A pocos días de cumplir 30 años, Márquez necesitará, más allá de recuperarse y volver a su mejor estado de forma, que Honda también dé un paso adelante, ya que en las últimas campañas los japoneses no han demostrado estar al mismo nivel que sus rivales en MotoGP.

Volviendo al lado personal, el piloto catalán parece estar ahora mismo en su mejor momento de forma desde su ya famosa lesión, después de vivir unos años que se llegaron a convertir en una pesadilla. Echando atrás la vista y ante la pregunta de qué consejos se daría a sí mismo si pudiese viajar y retroceder en el tiempo, estas fueron las palabras del piloto de Honda: "Serían dos momentos. Uno, el año 2013, y me diría, 'disfruta de verdad con lo que te viene'".

"No es que no lo haya disfrutado, pero me diría que no lo normalice, que ganar siempre no es lo normal", dijo el seis veces campeón del mundo de MotoGP entre 2013 y 2019 a la revista GQ. "El otro momento sería cuando me lesioné en Jerez, y me diría, 'espérate dos meses en casa, que vas a perder dos meses, pero no dos años'".

En retrospectiva, su accidente en el trazado andaluz en el verano de 2020 tuvo unas secuelas mucho más grandes de lo que se esperaba, y el español no es la primera vez que admite desde entonces que lamenta su prisa por volver a la competición. Sin embargo, según su manera de verlo, eso también es un claro reflejo de la mentalidad ganadora que le llevó a estar en lo más alto en años anteriores.

Repasa el resto de declaraciones de Marc Márquez en la entrevista con GQ.

