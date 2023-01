Márquez: "Llegó un momento en que el dolor superó a la pasión"

Cargar el reproductor de audio

Hace un año, Marc Márquez no ocultaba su decepción derivada de las complicaciones que había supuesto un nuevo episodio de diplopía durante el parón invernal que, sumado a su lesión en el brazo, le hizo plantearse en la posibilidad dejar su carrera deportiva. Dicho problema ocular fue el golpe definitivo tras dos años de sufrimiento a raíz de la fractura que sufrió en julio de 2020 y sus posteriores operaciones.

Un sufrimiento que mayormente había guardado internamente, hasta ahora. Sus tres victorias en 2021 hicieron creer a muchos que el #93 se había recuperado definitivamente, pero en realidad estaba viviendo una etapa muy complicada entre bambalinas.

"Iba ganando y me puse a llorar", dijo el catalán a la versión española de GQ. "En lo que siempre he pensado cuando gano es en salir de fiesta, celebrarlo, reírme con mis seres queridos... Y de hecho, lo que me vino a la mente fue lo contrario y fue por el dolor, ese dolor en el brazo que me hacía sufrir constantemente y que no podía olvidar".

Sin embargo, al inicio de la temporada 2022 el dolor se redujo y lo peor parecía que ya había pasado. Así, recuperado de su diplopía y más confiado en su recuperación física, arrancó las pruebas de invierno. Tranquilizado por su rendimiento en pista, pero desafiado por una RC213V totalmente modificada, aspiraba a estar delante, pero finalmente ese año se acabó sumando a los dos anteriores, también llenos de dudas y dolor.

Un nuevo episodio de diplopía afectó al español tras un impactante accidente en el Gran Premio de Indonesia, obligándole a perderse también la siguiente prueba antes de regresar a Austin. Su asombrosa remontada en la pista estadounidense fue sólo la punta del iceberg.

"Llegó un momento en que el dolor superó a la pasión y pensé 'o lo arreglo o no merece la pena seguir compitiendo', porque estaba perdiendo mucha calidad de vida. No sólo iba de fracaso en fracaso, sino que además el dolor era constante y estaba cambiando mi carácter, ni siquiera sonreía ya", explicó.

Desgraciadamente, cuando el campeonato llegó a Europa, se dio cuenta de que no podía seguir así: "Sinceramente, ni siquiera sé cómo logré ganar tres carreras en 2021, pero no puedo explicar cómo logré terminar entre los cinco primeros e incluso un cuarto puesto en Jerez al comienzo de la temporada 2022, porque no estaba pensando en la competición, ni en el físico".

"En un momento de la temporada, cuando llegaron los grandes premios de Portimão y Jerez, desconecté el cerebro y me dije a mí mismo que no podía seguir haciéndolo. Y fue entonces cuando, justo antes de Portimão, visité a mis médicos en Madrid y les dije 'algo está pasando con este brazo porque estoy dando pasos atrás'".

En ese momento se hizo un nuevo diagnóstico y se programó una cuarta operación, la de la "última oportunidad", con el resultado que ya todos conocemos. Tras tres meses de ausencia, Márquez regresó al podio al final de la temporada y ahora aspira a volver a estar en la pelea por el campeonato en la temporada 2023 de MotoGP.

En retrospectiva, su accidente en Jerez en el verano de 2020 tuvo unas secuelas mucho más grandes de lo que se esperaba y el español ha admitido en varias ocasiones desde entonces que lamenta su prisa por volver a la competición. Sin embargo, a sus ojos, es un reflejo de la mentalidad ganadora que le llevó a estar en lo más alto.

"Lo que pasó en Jerez sucedió por mi mentalidad y ambición, pero todo lo que conseguí desde 2013 hasta 2020 también lo hice por esa mentalidad y ambición, así que si miras los diez años en su conjunto, el balance es positivo", concluyó el piloto español de Honda.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!