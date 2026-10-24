MotoGP GP de Australia

Jorge Martín intentará correr en Sepang

Jorge Martín hará lo posible para recuperarse de la fractura en el radio que se hizo este sábado al caerse en la prueba al sprint, en Phillip Island, con la intención de subirse a la moto el fin de semana que viene, en Malasia.

Oriol Puigdemont

Editado: 24 oct 2026, 22:59

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images

El piloto de Aprilia se fue al suelo en la octava vuelta de la carrera corta, mientras mantenía un acalorado duelo por el liderato con Marc Márquez. En la caída, el madrileño rodó por la grava y sufrió una fractura en el radio del brazo derecho, que le eliminó inmediatamente de poder participar en la cita de este domingo.

Recuerda:

El triunfo de Marc Márquez permitió que el actual campeón recuperara la batuta de la tabla general, que ahora comanda con diez puntos de margen sobre el campeón del mundo de 2024. A la espera de lo que pueda ocurrir en pista este domingo, en la despedida de MotoGP de este icónico trazado australiano, Martín no tiene nada fácil aguantarle el pulso a Márquez, aunque hará todo lo que tenga a su alcance para intentarlo.

Nada más salir del circuito este sábado, el #89 se fue hacia Melbourne, donde se realizó más pruebas radiológicas que confirmaron que la fractura en su brazo no presenta ningún desplazamiento. Eso, de entrada, le permite evitar el quirófano, y abre la puerta a que pueda presentarse la semana que viene en Malasia, donde los doctores deberán evaluar si está en condiciones de salir a correr.

En un primer momento existía la sospecha de que las volteretas que dio por la tierra le hubieran producido, además de la fractura en el radio, otra en el cúbito de ese mismo brazo. El TAC que se hizo por la tarde, no obstante, descartó ese extremo. “Jorge Martin se llevó a cabo una tomografía para evaluar su estado después de la lesión de ayer. La única lesión confirmada es una fractura no desplazada del radio distal. Por consiguiente, el piloto no volverá a España y será sometido al tratamiento necesario en los próximos días”, se lee en el comunicado mandado este domingo por la mañana.

A lo largo de los próximos días, se espera que Martín se centre en recibir tratamiento de fisioterapia –la agencia que le representa a él y a Pedro Acosta viaja con uno–, sobre todo, magnetoterapia, para acelerar la consolidación del hueso fracturado. De cualquier forma, independientemente de que los médicos del campeonato le dieran el visto bueno para correr en Sepang, seguramente lo haría en un estado de precariedad evidente, muy mermado por el estado de ese brazo, en uno de los trazados más exigentes desde el punto de vista físico.

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