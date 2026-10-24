MotoGP GP de Australia

Martín, un calvario interminable desde que fichó por Aprilia

El piloto español sufrió una nueva lesión este sábado, la quinta importante desde que llegó a Aprilia, equipo con el que solo ha podido disputar el 60% de las carreras programadas.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 24 oct 2026, 14:58

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Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martín debutó en MotoGP de la mano de Pramac-Ducati en 2021, y tras sus dos primeros grandes premios en la clase reina, en el tercero, celebrado en Portugal, sufrió un grave accidente que le dejó sin correr la carrera de Portimao y las tres siguientes, en Jerez, Le Mans y Mugello. Reapareció en Barcelona el 6 de junio tras un mes y medio de baja y, a partir de entonces completó todos y cada uno de los siguientes 72 grandes premios, siempre con la Ducati, los últimos doce de 2021 y los 20 de 2022, 2023 y 2024, año en el que se proclamó campeón del mundo.

Unos meses antes, despechado porque Ducati no le eligió para ir al equipo oficial, Martín se comprometió con Aprilia para las dos siguientes temporadas, 2025 y 2026, y el madrileño entró en barrena. Desde que debutó con el equipo de Noale, Jorge solo ha completado el 60% de los grandes premios programados, siete el año pasado y 17 este año, ya que el 18º, en Australia, no va a poder completarlo tras fracturarse el radio del brazo derecho.

En total, desde que Martín llegó a MotoGP y hasta este domingo en Phillip Island, se habrán celebrado 118 grandes premios, de los cuales se ha perdido 20, cuatro con la Ducati y 16 con la Aprilia.

Este sábado por la noche, en Melbourne, Martín se sometió a un TAC para determinar el alcance de la lesión, comprobar si además del radio se ha fracturado el cubito y ver si las fracturas son desplazadas.

El resultado se dará a conocer durante la mañana del domingo en Australia, madrugada en Europa, y de ello depende que el corredor viaje de regreso a España para ser operado de sus lesiones, una vez más, o si se queda allí para intentar correr en Sepang, lo que solo puede suceder si la fractura es limpia y no tiene desplazamiento del hueso.

Martín se cayó este sábado cuando luchaba con Marc Márquez por la victoria en la sprint de Australia

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Primera lesión

Martín debutó al manillar de la Aprilia en el test de pretemporada el 5 de febrero de 2025 en Sepang, sufriendo una fuerte caída antes de, por segunda vez, volver a caerse fracturándose en el quinto metacarpiano de la mano derecha, además de una triple fractura en el pie izquierdo. Regresó a España y fue operado, iniciando la recuperación con el objetivo de estar en el tercer test de la pretemporada o, en su defecto, en el debut del curso en Tailandia.

Segunda lesión

A finales de febrero, Martín hizo una prueba en un pequeño circuito de Lleida con una supermotard, para comprobar si la lesión en la mano derecha se había consolidado. Todo iba de maravilla, pero en un despiste del piloto perdió el control de la moto y se cayó, con la funesta mala suerte de sufrir una fractura desplazada del radio distal izquierdo, escafoides y piramidal. Se perdió los grandes premios de Tailandia y Argentina que abrían la temporada.

Tercera lesión

Después de más de dos meses de baja, Martín reapareció en el GP de Qatar, el 13 de abril, tomándose su primera carrera al manillar de la Aprilia con mucha calma. Clasificó 15 en parrilla, terminó 16 la sprint del sábado y el domingo, tras completar 13 de las 22 vueltas de la carrera circulando en la parte trasera, para acumular kilómetros y confianza, Martín sufrió una caída que, a priori, no revestía importancia, pero una vez en el suelo recibió el impacto de Fabio Di Giannantonio, que venía por detrás.

El impacto le provocó once costillas rotas y un neumotórax que le mantuvo dos semanas ingresado en un hospital en Doha, con un agresivo drenaje en los pulmones para sacarle el liquido. "La peor lesión de mi vida, pensaba que me iba a morir", aseguró aterrado. Martín estuvo 96 días de baja antes de reaparecer en el GP de la República Checa, el 20 de julio.

Desde que llegó a Aprilia las lesiones no han dado tregua a Martín

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuarta lesión

Tras completar cinco grandes premios, en Brno, Spielberg, Balaton, Barcelona y Misano, Martín volvió a sufrir una lesión, esta vez en la sprint del GP de Japón, el 27 de septiembre, sufriendo una fractura de clavícula que le llevó, de nuevo, al quirófano, perdiéndose, además de la carrera de Motegi, los grandes premios de Indonesia, Australia, Malasia y Portugal, reapareciendo en Valencia, la última carrera del año, en la que fue su séptima aparición en domingo de las 22 programadas en 2025.

Sin embargo, tras acabar la temporada Martín entendió que la lesión en su mano izquierda no avanzaba con normalidad y tras varias consultas médicas, a finales de año decidió, en secreto, volver a pasar por el quirófano dos veces, una para solventar la lesión del escafoides izquierdo y la otra para cambiar la placa en la clavícula, que se le había movido fruto de otra caída. Martín se perdió toda la pretemporada y estuvo sin subir a una MotoGP desde el 18 de noviembre (test en Valencia) hasta el 1 de marzo de 2026, en el arranque de la temporada en Tailandia. Otras 10 semanas de baja.

Quinta lesión

Tras reaparecer en Mandalika, Martín había completado, hasta hoy, los 17 grandes premios celebrados este año, y lo había hecho, además, como líder del campeonato desde el verano. Este sábado, sin embargo, el corredor de Aprilia sufrió una durísima caída mientras circulaba segundo en la sprint de Phillip Island, luchando con Marc Márquez por la victoria y el liderato del mundial.

El resultado es que Martín se ha fracturado el radio del brazo derecho, a la espera de que el informe de los médicos del hospital en Melbourne confirme si también hay afectación en el cubito y si la fractura es desplazada.

De momento, el español se perderá la primera carrera este año de las 18 que se habrán completado este domingo, y habrá que ver si puede estar en las próximas, que vienen sin descanso, el próximo fin de semana en Malasia y el siguiente en Qatar.

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