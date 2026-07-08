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Mir espera que el de Sachsenring sea "su peor fin de semana del año"

Aunque Joan Mir desea quitarse de encima la mala racha de los últimos tiempos, no espera que vaya a ser en Sachsenring, circuito que apunta a perjudicarle.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Joan Mir viene de su peor fin de semana en lo que va de temporada 2026 de MotoGP. En un año en el que casi nada se le está dando de cara, el piloto español apenas pudo completar vueltas en las carreras del Gran Premio de Países Bajos en Assen, ya que tanto en la sprint como en la prueba larga del domingo se fue al suelo en el primer giro, saliendo de 'La Catedral' con una sensación claramente negativa, por más que no quiera meterse en una espiral que termine por hundirle.

Recuerda:

Lo peor para el campeón del mundo de 2020 es que venía, para colmo, de uno de sus mejores fines de semana en Brno, donde logró colarse en el Top 5 en la carrera larga, quinto, su mejor resultado de todo el año hasta el momento (antes, había logrado subir al podio en la prueba larga del GP de Catalunya en Montmeló, pero le sancionaron por no respetar las presiones mínimas de los neumáticos).

Y es que diversos problemas están afectando a Mir durante la presente campaña. Pero, ante todo, múltiples caídas. Por más que el mallorquín explique que la configuración actual de la Honda es la que le lleva a irse al suelo, ya que él busca apretar para maximizar sus resultados en vez de conformarse con algo peor sin tomar riesgos, lo cierto es que el #36 no está cosechando un botín suficiente al manillar de la RC213V.

Tras 10 grandes premios, y al borde de alcanzar la mitad de curso, Mir es el piloto peor clasificado de Honda en la general, 18º con 26 puntos, justo por detrás de Johann Zarco, lesionado desde Montmeló, a 8 puntos, mientras que el rookie Diogo Moreira es 15º, con 43 unidades. Su compañero de equipo, Luca Marini, figura el undécimo de la tabla general, con 71 puntos.

Caída de Joan Mir, Honda HRC

Caída de Joan Mir, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Seguramente, Mir quisiera que su mala racha comenzara a revertirse este fin de semana, en el Gran Premio de Alemania. Pero al término de la visita a Assen, el español ya anunció que Sachsenring apuntaba a ser el peor circuito para sus características.

"Probablemente será el peor fin de semana de todo el año para mí. Posiblemente será así. Sachsenring es un circuito de curvas largas, en las que tienes que estar todo el tiempo con inclinación. No tienes puntos de frenada. Así que no espero mucho", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

Por lo tanto, el objetivo para Mir será el de acabar las carreras, para al menos poder sumar puntos: "Pero bueno, el año pasado iba sexto, y luego Ai Ogura me echó fuera. Así que creo que en Alemania será importante acabar, sacar eso de allí. Y luego, cuando vayamos a circuitos mejores, como, por ejemplo, Austria, o los que están fuera de Europa, que podamos tener una oportunidad de hacer más", cerró un Mir de quien esta semana ya se confirmó su destino en MotoGP: recalará en Gresini a partir de 2027, donde será compañero de Dani Holgado.

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