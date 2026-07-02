Joan Mir completa la alineación de Gresini para la temporada 2027
Tras confirmar el fichaje del joven Daniel Holgado este jueves por la mañana, poco después el equipo Gresini completó su alineación de pilotos con el experimentado Joan Mir, procedente de Honda.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Joan Mir correrá las dos próximas temporadas con el equipo Gresini, satélite de Ducati, después de que la formación propiedad de la viuda de Fausto Gresini, Nadia Padovani, anunciara este jueves, de una tacada, los fichajes del joven Daniel Holgado, procedente de Moto2, y el del experimentado piloto mallorquín.
Mir cumple este año su cuarta temporada con Honda y la octava en la clase reina, en la que debutó en 2019 con el equipo Suzuki. En 2020, en plena pandemia de COVID, el corredor español logró su primera y única victoria en la máxima categoría, lo que fue suficiente para convertirse en campeón del mundo de MotoGP.
Antes, en 2016, Mir debutó en Moto, logrando el título un año más tarde. En 2018 dio el salto a Moto2, donde solo estuvo una temporada para convertirse en piloto de Moto3 en 2019. Justo antes de la desaparición de Suzuki, Mir logró un acuerdo de dos temporadas con Honda para ser compañero de Marc Márquez, una sociedad que solo duró un año antes de que el #93 se fuera, precisamente, a Gresini, en 2024,como paso previo al equipo oficial Ducati.
En Honda, donde debutó en 2023, Mir ha sumado, hasta ahora, dos podios, ambos el año pasado, completando cuatro cursos sin grandes resultados, en parte y sobre todo, por la escasa competitividad de la actual moto de Tokio.
Joan Mir y Nadia Padovani, la propietaria del equipo Gresini Racing
Foto de: Gresini Racing
El mallorquín, de 28 años, anunció, hace ya varias semanas, que no había recibido ningún tipo de oferta de Honda para seguir la próxima temporada por lo que había tomado la decisión de buscarse el futuro fuera del equipo japonés, logrando cerrar un acuerdo con Gresini que le permitirá mantenerse dos temporadas más en el campeonato del mundo.
El equipo italiano, que junto con la confirmación de Mir y Holgado anunció un acuerdo multianual con Ducati, que segurá suministrandole las motos, puntualizando que en 2027 contarán con dos motos, una de ellas oficial en manos del mallorquín. Aunque el próximo año todas las motos serán iguales, la de Mir recibirá todas las actualizaciones, mientras que la de Holgado solo algunas y lo hará más tarde.
"Se ha confirmado la colaboración con Ducati Corse, fruto de una visión compartida y una exitosa trayectoria, tanto pasada como presente", dice el comunicado. "Este acuerdo plurianual refuerza aún más una relación sólida y bien estructurada. El estatus del Team BK8 Gresini Racing se mantiene sin cambios, con una moto oficial en el garaje a disposición de Joan Mir", dice la nota.
Este jueves por la mañana, antes del anuncio del fichaje por Gresini, Honda subió a sus redes sociales un post de despedida del corredor español, al que le cuentan tres podios en este tiempo, incluyendo el que le anularon este año en Barcelona por no cumplir la regla de las presiones.
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