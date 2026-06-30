Mir deja Assen con dos caídas: "Por mi salud mental, es importante no pensar mucho en ello"

Joan Mir vivió en Brno uno de sus mejores momentos de la temporada 2026 de MotoGP, al finalizar la carrera larga en quinta posición, su mejor resultado de un curso que se le está torciendo sobremanera, al sufrir diversos problemas, especialmente de caídas. Parecía que el resultado de la República Checa podía suponer un chute de confianza para el campeón del mundo de 2020, pero en Assen acabó viviendo la otra cara de la moneda.

Y es que el #36 pasó de lo mejor que puede conseguir con la Honda actual a lo peor, al no completar ni una vuelta en las carreras del Gran Premio de los Países Bajos. Se fue al suelo en el primer giro de la sprint, y luego repitió en la carrera larga del domingo, por lo que se trata de un 0 especialmente doloroso.

El sábado, tras la prueba corta, Mir ofreció unas primeras explicaciones de lo ocurrido, ya que al menos en este caso sí las pudo encontrar: "La explicación de la caída es muy fácil. He hecho una buena salida, y he adelantado al piloto que tenía a mi derecha, justo en la arrancada. Eso me obligó a no quedarme por dentro, sino a ir por fuera. Entonces pasé a uno o dos pilotos, y estaba detrás de Pecco Bagnaia en esta parte. Luego pasé por fuera a Pecco, y delante la pista estaba un poco sucia. Mi velocidad era la misma que la suya, todo igual. Y perdí el tren delantero. Fue culpa mía, pero muy inesperado", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Es verdad que en la primera vuelta he sentido que el estado de la pista era un gran riesgo. La moto era difícil de parar. Pero en la carrera larga será incluso peor, tengo esa sensación. Porque el depósito de combustible estará completamente lleno. La carrera siempre es más difícil", siguió, anticipando lo que podía pasar el domingo.

"No estoy contento con la caída. Porque en Brno, la sprint ya no fue nada positiva, pero pude entender cómo estaba la situación de cara a la carrera. En este caso, no tengo nada de información. Así que tendré que basar mi estrategia para el domingo en los comentarios de los otros pilotos. Y eso siempre es un riesgo".

Pero el domingo le deparó otro accidente en los primeros compases, en las curvas iniciales del circuito de Assen. Y en el caso de la carrera larga fue aún peor, ya que el español no pudo entender por qué acabó por los suelos.

Caída de Joan Mir, Honda HRC Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ayer [por el sábado] sabía por qué me caí, pero hoy no. No lo sé, no sé por qué. Esto es algo que ocurre bastante a menudo, que te caes y no sabes por qué. Esa es un poco la realidad. Cuando no entiendes por qué te estás cayendo, es muy difícil no repetir la acción, porque no lo entiendes. Pero creo que he estado en esta situación muchas veces antes, y lo mejor para mi salud mental es no pensar tanto en esto, e intentar descansar, relajarme y dejarlo reposar", dejó claro el mallorquín.

"Porque la realidad es que somos rápidos. Así que para mí, eso siempre es lo importante. Que somos fuertes, y podríamos estar en una situación diferente si no fuéramos fuertes, no hay que precipitarse. Así que prefiero esto".

Respecto a la acumulación de accidentes, Mir no quiere darle muchas vueltas por el riesgo de perder toda la confianza: "Hoy perdí el tren delantero en la primera vuelta, y no sé por qué. Creo que no estaba adelantando a nadie. Iba simplemente detrás del resto, a la misma velocidad, y entonces perdí el tren delantero. Así que esto es lo que siento por dentro. Luego, lo que la gente pueda pensar es otra historia. Pero por dentro, la realidad es que no estaba atacando".

"Sé cómo gestionar una carrera, pero por alguna razón esto me pasa bastante a menudo. Y para mi salud mental, es importante no pensar tanto en ello, porque puedes perder mucha confianza con tu caída, y no sabes por qué. Así que nada. Solo quiero intentar descansar en casa, hacer un reset. Esto en dos carreras seguidas es duro para todos. Y lo volveremos a intentar".

Mir, sin embargo, sí tiene claro dónde se está torciendo su 2026: "Lo que nos falta un poco, desde hace mucho tiempo, es en circuitos difíciles, intentar ser más constantes en términos de resultados. Creo que demostramos que podemos ester en el Top 5 normalmente, no en cada fin de semana, pero casi. Y creo que en esta carrera no era una excepción. Creo que podría haber estado luchando con Alex Márquez, con Enea Bastanini, quizá con Marc Márquez al final. Así que creo que estaba para estar en ese grupo. Pero el tema es que no puedo repetirlo cada fin de semana, y eso es doloroso", cerró.