El piloto de Suzuki partirá noveno desde la tercera fila de la parrilla de salida del Gran Premio de Doha este domingo, mejorando la 12º posición conseguida el pasado fin de semana. Si entonces, saliendo tan atrás, llegó segundo a la última curva de la carrera, donde fue fundido por la velocidad de las Ducati, hay que esperar que esta vez pueda, incluso, estar listo para plantar batalla por la victoria.

“Estoy contento, el objetivo de hoy lo hemos conseguido, era pasar a la Q2. He hecho una Q1 bastante fuerte y consistente, me he encontrado bien en los dos libres, veremos hasta dónde puedo llegar, intentaré hacer una carrera inteligente, apretar cuando tenga que apretar y a ver hasta dónde nos lleva el ritmo que tenemos. Tengo ganas de hacer una buena carrera”, explicó el corredor de Suzuki este sábado desde Qatar.

Sabiendo que la GSX-RR no es ningún dechado de virtudes a una vuelta rápida, todo el poder de Mir se concentra en el ritmo de carrera, donde es de los mejores.

“Mi ritmo es bastante bueno, hemos visto una mejora en cuanto a rendimiento a una vuelta, he podido pasar a la Q2 con margen, sin problemas. Luego he podido hacer una buena sesión clasificatoria y estoy a medio segundo (de la pole), que no es tanto, teniendo en cuenta los problemas que tenemos en clasificación. Hemos sido sólidos y me veo preparado para luchar, no sé si por la victoria. Normalmente en carrera funcionamos y tengo ganas”, insistió.

A Mir, igual que a todos, la pole position del debutante Jorge Martín, le sorprendió.

“Jorge es muy rápido a una vuelta, sabía que se le darían bien las poles en MotoGP, también por la (potencia de la) Ducati, que le ayuda. Le doy la enhorabuena. Si yo fuera un piloto Ducati no estaría contento (risas), a ver si mañana puede crecer un poco en carrera”, dijo.

La pasada semana, tras la Q2, Mir estaba preocupado por las prestaciones de su moto y esperando encontrar algo en el Warm Up del domingo por la mañana, como así fue.

“Esta vez no creo que encontremos nada más ya, habría que buscar muy bien. Tenemos que ajustar un poco el tema de la electrónica, siempre hay margen de mejora, ver cómo estará el tiempo, tengo ritmo, me veo bien, pero no sé dónde voy a estar. En la última carrera pude llegar delante y esta vez espero llegar un poco antes para poder pelear y tener opciones de luchar por ganar, y mantener lejos a las Ducati para que no me pasen otra vez. Zarco está fuerte, Maverick y Pecco también estará ahí. Veo a los 10 primeros en parrilla con algo más que el resto y entre esta gente nos la tenemos que jugar un poco en las últimas vueltas, quien sea capaz de gestionar las últimas vueltas tendrá más opciones”, valoró.

Mir no quiere pensar en lo sucedido el pasado domingo, pero es consciente del peligro de las balas rojas.

“Seguro que las Ducati serán muy fuertes, todos van rápido, las dos Yamaha oficiales también están muy fuertes, es complicado encontrar algo más en un circuito en el que hemos dado tantas vueltas, es complicado encontrar algo más ya a estas alturas. Hay que gestionar la carrera bien con lo que tenemos y ser inteligentes”, advirtió.

Mir siempre ha sido un admirador de Valentino Rossi, y Motorsport.com le pidió que valorara la jornada tan negativa de la leyenda italiana.

“No se ha de machacar a Valentino, un sábado se alinean todos los astros y te hace una primera fila, y si la hizo quiere decir que viejo no está, él funciona. Tenemos que tener claro quién es, le está costando, sí, pero hay que mirar los tiempos que son muy ajustados. Ha tenido un problema seguro, ser el 21º no es su posición, todos lo sabemos, no hay que machacarle. Hay que dejar que haga su carrera. En la anterior era de los únicos que rodó en 55 en las últimas vueltas y si estás viejo, eso no lo haces”, zanjó el de Palma.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

