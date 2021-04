El francés del Pramac se quedó un poco desilusionado cuando vio que su joven y debutante compañero de equipo, Jorge Martín, le arrebataba la pole en el último suspiro de la Q2 del Gran Premio de Doha, en el que los dos pilotos del equipo satélite de Ducati saldrán desde la primera fila, que completa el corredor de Yamaha Maverick Viñales.

“Me siento muy contento, un 1:53 bajo era un buen objetivo para asegurar la primera fila, que era el objetivo, pero cuando vi mi tiempo esperaba conseguir la pole”, admitió el corredor francés.

“Luego, cuando vi que Martín mejoraba mi tiempo me sorprendió, pero estoy contento, todo va muy bien para el equipo Pramac, es fantástico”, dijo para quien quiera creerle.

Zarco hizo una gran carrera inaugural de la temporada, supo mantenerse en los puestos de cabeza y en la última curva pasar por velocidad a Joan Mir para acabar segundo. Las condiciones han cambiado, y ahora no sabe muy bien a qué atenerse.

“Con este viento somos capaces de tener una buena velocidad, pero es difícil mantener el ritmo alto, por eso Viñales está un poco por encima de nosotros en ese aspecto, tener una moto potente nos ayudará en la salida, pero luego será complicado gestionarlo todo en las primeras vueltas”, reconocía este sábado en la rueda de prensa posterior a las poles.

Zarco no salió al FP3 por el viento y las malas condiciones, y no espera recuperar nada en el Warm Up del domingo por la mañana.

“Será difícil encontrar cosas para la carrera en el Warm Up. Ayer estuvimos probando cosas interesantes, no me aportan todo lo que buscamos pero me pueden ayudar a dar un paso adelante en sensaciones de cara a la carrera respecto al pasado domingo. Pero poder ir tan rápidos nos llena de confianza para mañana”, insistió.

Sobre las opciones de su debutante compañero, Zarco no descarta nada.

“Ya veremos, si tiene la misma salida que el domingo llegará delante a la primera curva, luego veremos, pero si tiene el mismo ritmo que durante los libres puede estar delante. Si ha ido tan rápido significa que no hace cosas desbaratadas, no nos sorprenderá un buen resultado, es un gran piloto, ya le vi la semana pasada, me adelantó y se la tuve que devolver, así que le conozco un poquito”, explicó.

Tras dos años muy complicados, Zarco parece haber conseguido la estabilidad en Ducati.

“Sería el más feliz si me convierto en la sorpresa de la temporada, hemos tenido dificultades los últimos años pero ahora estamos bien, Ducati nos está apoyando y pienso que tengo mis bazas y mis oportunidades, solo pienso en cómo mejorar y tener el control, y paso a paso lo estamos haciendo”, argumentó.

El galo tiene un objetivo claro en su segundo año al manillar de la Desmosedici.

“Hay que aprovechar que la Ducati va muy bien en este circuito, mi objetivo es estar al nivel de Jack Miller al final del pasado año, luchando por podios y la victoria. Si puedo mantener el nivel actual de inteligencia en carrera lo disfrutaré”.

Para el francés, el año de experiencia con Avintia, pese a ser con una moto de 2019, le ha permitido estar ahora a un mejor nivel.

“Después de un año con la Ducati, cuando empecé los test aquí ya inmediatamente estaba actuando de forma correcta, eso nos ha ayudado a ir rápido, gestionar la goma y guardar energía física”

“El objetivo es mantener y mejorar esos detalles, es clave tener el control, a veces no sabes si estas en condiciones de apretar o no, y tener ese control es muy importante. Espero guardar energía y gomas para el final de carrera mañana”, zanjó el chico de la Costa Azul.

Las fotos de Johann Zarco en el Gran Premio de Doha 2021 de MotoGP

