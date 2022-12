Miller: "Haber estado en Ducati me ha cambiado la vida"

Cargar el reproductor de audio

Jack Miller se enfundará en 2023 el mono de una nueva fábrica, después de poner punto final a sus varios años de relación con Ducati.

Será el quinto equipo y la tercera marca para la que compita el de Townsville desde su llegada a MotoGP, en 2015. Miller fue uno de los pocos en atreverse a dar el 'salto cuántico', pasando de Moto3 a la categoría reina. Lo hizo de la mano de Honda, primero en el LCR y después en el MarcVDS.

Una vez asentado en la categoría, y habiendo conseguido ya su primera victoria (en Assen 2015), el australiano logró la confianza de Ducati, y pasó a trabajar con los italianos enrolado en el Pramac.

Fue en la estructura satélite donde se hizo un nombre en el campeonato, y en los tres años que estuvo con los de Casole d’Elsa acumuló nueve podios, una pole y dos vueltas rápidas.

En 2021 Ducati necesitaba encontrar reemplazo para sus dos pilotos, ante la salida de Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci. Como es habitual, los italianos decidieron pescar en Pramac, y se llevaron a sus dos hombres del momento: Miller y Pecco Bagnaia.

Ambos debutaron como pilotos de fábrica; algo a lo que Bagnaia supo hacer frente, llegando a luchar por el título, pero que en el caso de Miller no terminó de surtir el efecto esperado. El aussie destacó por su gran irregularidad.

Pese a ello, Miller logró un buen palmarés en su bienio con los de Borgo Panigale. Ganó tres carreras y sumó doce podios y una pole.

En 2023, sin embargo, tuvo que buscarse un hueco en otro equipo. Así, Jack aterriza en KTM para 2023, donde volverá a tener el rango de piloto oficial.

Su primera toma de contacto con la RC16 en el test de postemporada en Valencia fue mejor de lo previsto, y se reconoció sorprendido por sus primeros registros con la moto austriaca.

"La razón que me llevó a tomar esta decisión fue encontrar algo diferente, algo fresco, y eso es lo que estoy consiguiendo en KTM, eso es lo que busco", explicó en Cheste. "Por eso al final la decisión ha sido mía y solo mía", recalcó.

Sin embargo, Miller no puede negar que sus cinco años en Ducati le han cambiado la vida por completo: "Ha sido algo que ha cambiado mi vida y mi carrera".

"Hasta que llegué a Ducati, solo tenía un podio, que fue la victoria en mojado, y ahora tenemos más de 20 podios. Ha sido un viaje increíble, he aprendido mucho, he pasado por muchas configuraciones diferentes de la moto, así que me siento unido a ese lado de las cosas", declaró.

