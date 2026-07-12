Márquez: "Estábamos a 102 puntos del líder y ahora a 18, no está mal"

Tercera victoria de la temporada para Marc Márquez, y todas en los cuatro últimos grandes premios, desde la carrera de Mugello, que terminó a 102 puntos del líder, en aquel momento Marco Bezzecchi, y que tras estos cuatro fines de semana ha reducido a solo 18, dando un mordisco monumental al campeonato, que ahora lidera Jorge Martín con 14 puntos sobre Ai Ogura y 18 sobre el actual campeón y defensor del título.

Márquez salió en la pole y, como ya hizo el sábado, no cedió ni un solo metro el liderato de la carrera, una prueba larga, de 30 vueltas, que, sin embargo, acabó siendo un poco más plácida para el catalán tras la caída de su hermano Alex Márquez a media carrera, el único que le estaba achuchando.

"Estoy muy feliz, el fin de semana ha sido muy bueno", dijo Marc. "Hemos estado super concentrados, como dije el jueves si quiero tener oportunidades en el campeonato teníamos que atacar, y hemos atacado. Tenemos que hacer las cosas cuando nos sentimos fuertes y es lo que hemos hecho en las ultimas carreras", añadió tras conseguir su décima victoria en Sachsenring, todo un récord absoluto. "Muy contento de la victoria 10 aquí, un número muy especial, mucha gracias a toda la afición que siempre me apoya en Sachsenring".

Una victoria que, sumada a la del sábado en la sprint le permiten sumar 37 puntos y llegar a los 190, ya a solo 18 del liderado del campeonato, con Ai Ogura segundo a cuatro puntos por delante.

"Al final de la carrera he visto que estoy tercero de la general, pero no sé a qué distancia", confesó el corredor, al que le informaron de esos 28 puntos. "Estábamos a 102 del líder y ahora a 18, no esta mal", exclamó el de Ducati.

"Ya dije que en Assen tocaba defender y aquí atacar. Si queremos tener opciones al campeonato, debemos sumar puntos donde vayamos bien y defendernos donde vayamos mal", apunto un Marc que reconoció que la felicidad no era plena.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Alexander Trienitz

"No estoy feliz al cien por cien, Alex se merecía mucho estar en este podio", dijo en referencia a su hermano, que se cayó a media carrera cuando circulaba segudno. "He visto como ha trabajado duro para esta carrera, no me he descentrado cuando he visto la caída, pero me ha sabido muy mal, merecía más, pero seguro que tendrá oportunidades en las próximas carreras".

Con la caída de Alex, Marc ha dominado a placer la carrera, pero gestionando muy bien los tiempos y los neumáticos.

"Ataqué un poco al principio y luego he guardado los neumáticos y he dado un segundo arreón para abrir hueco, el objetivo era irme un segundo o segundo y medio y mantenerlo".

Ahora, la temporada llega a una fase de descanso de tres semanas, ya que la próxima carrera no llega hasta el 9 de agosto en Silverstone.

"Voy a descansar y haré vacaciones, pero sin parar de trabajar en el físico y en mi brazo, y ver hasta donde podemos llegar".

Un brazo que no le permite estar, aún al cien por cien.

"No se dónde esta mi cien por cien, el objetivo, como dice Rafa Nadal, es llegar cada día al cien por cien que pueda, da igual si es un 60 o un 80. Noto mucho si hay dos carreras seguidas, si es un circuito a derechas, voy perdiendo fuerza y voy a peor durante el fin de semana, que parece que tendría que ser al contrario. El objetivo es ganar resistencia y en esas curvas de derecha poder jugar con el cuerpo, por que ahora voy estático y a donde me lleva la moto", explicó el #93.